Adrián, dueño de un negocio que gestiona más de 200 pisos en Zaragoza: "Cuando sacas uno reformado dura 1 día publicado"

El sector inmobiliario se encuentra actualmente en pleno centro de debate debido a las dificultades de acceso a la vivienda que atraviesa el país.

Comprar o alquilar una vivienda se ha convertido en un auténtico desafío, debido a unos precios desorbitados y a una oferta insuficiente para satisfacer la demanda.

A la hora de comprar una propiedad en la capital aragonesa, los futuros compradores se dividen de forma tajante entre la obra nueva y la segunda mano.

Según detalla Adrián Villaverde, inversor inmobiliario, la promoción de obra nueva queda reservada a rentas medias-altas, ya que en la ciudad es prácticamente imposible encontrar opciones por debajo de los 300.000 euros, incluso en zonas de expansión como Valdespartera.

Además, en zonas de Zaragoza como el centro o en el entorno universitario, los precios a partir de 400.000 euros complican notablemente las transacciones de compra.

Frente a esta barrera económica, el foco de la demanda joven se desplaza hacia los barrios tradicionales.

El modelo que desarrolla Villaverde se centra precisamente en adquirir viviendas en ruinas, procedentes de herencias antiguas, inmuebles afectados por humedades, ocupaciones o fallos estructurales, para reformarlas íntegramente y sacarlas al mercado.

"Nosotros compramos piso en barrios; no nos vamos al centro o universidad porque está ya prohibitivo para la gente. A partir de 400.000 euros las ventas se complican un poco", asegura Villaverde.

La clave de este nicho reside en la capacidad de financiación. En Zaragoza, una reforma integral ronda los 900 euros por metro cuadrado, lo que supone un desembolso cercano a los 50.000 euros para un piso tipo de 60 metros.

Dado que la mayoría de compradores jóvenes carece del ahorro necesario para afrontar una reforma de este calibre además de la entrada, los pisos ya rehabilitados experimentan una rotación inmediata.

"En el mercado, el 95% de los pisos que se venden son para hacer reforma total o parcial. Cuando sacas un piso reformado listo para entrar, dura un día en el mercado", señala el inversor inmobiliario.

Para acceder a una vivienda convencional se precisa un colchón previo de en torno a 50.000 euros para dar como señal.

En cambio, en estos inmuebles económicos rehabilitados, el capital de partida se sitúa en un mínimo de 25.000 euros, ya que el coste de la obra queda absorbido en la propia hipoteca.

"El perfil que compra no tiene que tener dinero ahorrado para la reforma, sino que solo necesita pues ese 10% que no le da el banco, pero la reforma ya la tiene incluida en el precio; entonces por eso tienen más salida estas viviendas reformadas", declara Villaverde.

La carga de impuestos y la lentitud burocrática son los verdaderos cuellos de botella del sector.

"Que la cuota hipotecaria suba 100 euros al mes no es el verdadero problema; el problema de raíz es que no hay viviendas disponibles", argumenta el inversor inmobiliario.

Para hacer frente a estos problemas, las medidas deben centrarse en incentivar la oferta y no en presionar al propietario.

"Si se opta por liberar suelo, bajar impuestos y ayudar a la construcción, todo tiene arreglo. Y luego protección al propietario, porque sin esa figura no hay mercado", confiesa Villaverde.

Muchos nos preguntamos si los precios llegarán a estabilizarse, ya que la subida respecto a un año atrás es bastante notable.

"Lo que preveo es que la fuerte subida de los últimos dos años se va a ralentizar porque se ha alcanzado un techo temporal en la capacidad adquisitiva de la gente, pero los precios no van a bajar. Algo de lo que no hay stock en el mercado no puede bajar de precio", asegura el profesional inmobiliario.

Otras opciones

Zaragoza ve cómo el acceso a un hogar se convierte en una carrera de obstáculos inalcanzable para miles de ciudadanos.

Mientras los precios de venta encadenan máximos históricos y la oferta de obra nueva se drena a cuentagotas, el hecho de comprar una vivienda en Aragón ha pasado de ser una etapa de la vida a convertirse en una fuente de frustración.

Por ello, la tentación de irse a vivir a barrios rurales cercanos a la ciudad aumenta como alternativa para afrontar esta situación desesperada en la que muchos jóvenes se encuentran hoy en día.

Zonas y municipios como Arcosur, Cuarte de Huerva y Cadrete se han convertido en las opciones más rentables para muchos por el precio y por la tipología de las casas.

"La comparativa es clara, por 500.000 euros tienes un piso de 100 metros en el centro de Zaragoza, mientras que en Cuarte tienes un chalet con piscina por ese mismo precio", ejemplifica el experto.

Alquiler de viviendas

En cuanto a los pisos de alquiler, los números reflejan un encarecimiento generalizado.

En la actualidad, el alquiler medio de un piso completo en Zaragoza se sitúa en torno a los 1.000 euros mensuales, mientras que el precio medio por el alquiler de una habitación alcanza los 400 euros.

A juicio de Villaverde, el principal causante de esta subida es el desajuste estructural entre una demanda disparada, derivada tanto del crecimiento demográfico como de las dificultades de compra y una oferta mermada. A ello se suma la inseguridad jurídica que perciben los arrendadores.

De los 242 pisos que gestiona su grupo, una parte significativa corresponde precisamente a propietarios particulares que delegan la explotación por estancias para mitigar el riesgo de impago y garantizar la rentabilidad.

"Hay propietarios con miedo a meter a una familia que les deje de pagar o que les ocupen el piso. Ante el riesgo de alquilar por 1.000 euros y arriesgarse a impagos o destrozos, muchos optan por dejar la vivienda vacía o recurren a la gestión profesional por habitaciones", señala Villaverde.