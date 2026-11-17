El PP se mantiene como el partido más votado en Aragón a falta de 12 días para las elecciones generales, pero tanto en Huesca como en Zaragoza podría haber cambios de cara al decisivo 29-N.

Los populares se sitúan a la cabeza con un 34,2% del voto en la Comunidad. Su mejor porcentaje (36,3%) lo obtendrían en Huesca, mientras que el dato más bajo llegaría desde Zaragoza, con un 33,5%, según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Esto podría tener consecuencias en el reparto de escaños. En Zaragoza conseguirían, en estos momentos, tres diputados, los mismos que ataron en 2023, cuando alcanzaron el 36% de los votos.

Pero según cómo avance la campaña podrían exponerse a perder el tercero, que iría a parar a Vox.

El partido de Abascal subiría del 15,3% de hace tres años al 22%, rozando un segundo representante por la provincia.

El PSOE retendría el 26,1% de los votos, dejándose 4,7 puntos respecto a 2023. Esto equivaldría a dos diputados, los mismos que entonces, aunque en la sede de Conde Aranda creen que hay opciones de llegar al tercer escaño por Zaragoza.

Los primeros días de campaña tampoco han alterado las previsiones de CHA-Frente Amplio. Marina Rodríguez se aseguraría un puesto en el Congreso de los Diputados con un 12,4% de los apoyos, 1,1 puntos menos en comparación con el 13,5% de Sumar las pasadas elecciones.

Quienes no tendrían opciones serían Se Acabó la Fiesta (SALF), que arañaría el 2,4% del voto de la provincia de Zaragoza, y Podemos, que tendría que conformarse con un paupérrimo 1,6%.

En Huesca

En Huesca, los porcentajes apenas han variado en esta última semana. El PP se mantiene en primera posición con el 36,3% de los sufragios. Son dos puntos menos que en la anterior cita con las urnas, lo suficiente para que pase de dos escaños a uno.

La foto fija de este 17 de noviembre da al PSOE otro escaño con un 29,1% pese a retroceder respecto al 33,6% de las anteriores elecciones.

Quien podría ver peligrar su representación es Vox. Pese a subir cuatro décimas en los últimos siete días hasta situarse en el 18,8% y a mejorar el 12,6% de hace tres años, su escaño podría terminar en manos de los populares.

Donde no hay cambios es en la parte baja. En principio, ni CHA-Frente Amplio (10,2%) ni SALF (2,2%) ni Podemos (1,3%) tendrían opciones de entrar a la Cámara Baja por esta provincia.

En Teruel

Teruel es la única provincia en la que las horquillas no apuntan a ninguna posible variación. PP, PSOE y Vox se repartirían los tres escaños con un Partido Popular que seguiría como primera fuerza y mejoraría ligeramente la marca de 2023, con un 35,8% del voto frente al 35%.

Entonces, ese porcentaje les permitió llegar a los dos diputados, algo que ahora parecen descartar las encuestas.

En Teruel, el PSOE conseguiría uno de los mejores resultados de toda España, un 31,2% que solo superarían Badajoz (35,2%), Cáceres (35%), Barcelona (33,2%), Cuenca (32,5%), León (32,1%), Asturias (31,6%), Jaén y Palencia (31,3%).

Los socialistas captarían gran parte de voto progresista tras la retirada de CHA-Frente Amplio, que descartó presentar listas entre reproches de IU.

En el caso de Vox, el porcentaje se dispara al 20,9%, nada menos que 7,8 puntos más respecto a las pasadas generales.

Fuera quedarían Teruel Existe (7,5%), Se Acabó la Fiesta (2,3%) y Podemos, que ni siquiera llegaría al 1% con un 0,9%.

Resultado final

Si se cumplen estos pronósticos, el PP obtendrá 5 diputados de los 13 'en juego' en Aragón, según SocioMétrica.

Concentrará el 34.2% del voto, un ligero descenso respecto al 36,3% de 2023 que le supondría una caída de dos escaños respecto a los 7 de entonces.

El PSOE mantendría los 4 pese a retroceder del 31,1% al 27,2% y Vox saltaría del único representante que lograron en las elecciones de 2023 hasta los 3 al pasar del 14,6% al 21,4%.

Para CHA-Frente Amplio, el 'cambio de nombre' no tendría consecuencias ni para bien ni para mal. Retendría el diputado que ya amarró hace tres años dentro de Sumar, aunque con un ligero retroceso en el porcentaje de voto al pasar del 12,3% al 10,7%.