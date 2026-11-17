La Guardia Civil inspecciona una granja de cerdos en Tauste: cadáveres abandonados entre animales vivos

La Fundación Igualdad Animal ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil las condiciones de una granja de cerdos en Tauste.

La investigación ha documentado cadáveres abandonados entre animales vivos, cerdos mordiendo cuerpos en descomposición y animales con lesiones visibles.

La organización había solicitado una inspección urgente para comprobar los hechos y garantizar la atención de los animales.

El Seprona se ha personado de urgencia este pasado viernes 13 de noviembre en la granja para realizar la inspección. A día de hoy, la investigación continúa en marcha.

La explotación está dedicada a la producción de lechones y tiene capacidad aproximada para 600 cerdas.

Las imágenes registradas por la Fundación Igualdad Animal en octubre muestran cadáveres de lechones y cerdos jóvenes en espacios ocupados por animales vivos, algunos con signos visibles de descomposición.

También se documentaron lechones muertos en los fosos de purín situados bajo las zonas de parto y cría.

El material también recoge una cerda con una herida abierta de gran tamaño y tejido expuesto, otro cerdo con la cara visiblemente inflamada o lesionada, acumulaciones de excrementos y roedores vivos y muertos en las instalaciones.

La organización pidió que los servicios veterinarios oficiales examinaran a los animales y comprobaran la atención que habían recibido.

"La normativa obliga a inspeccionar a los animales al menos una vez al día, a atender de inmediato a los que estén heridos o enfermos y a retirar los cadáveres sin demora. Las imágenes muestran animales vivos junto a cadáveres en descomposición y una cerda con una herida abierta de gran tamaño, lo que constituye un indicio claro de incumplimiento de esas obligaciones. Pedimos que se compruebe qué cuidados han recibido y se determinen las responsabilidades que correspondan", ha manifestado Anna Mulà, gerente de incidencia legislativa de la Fundación Igualdad Animal.

Más investigaciones

En febrero de 2026, Igualdad Animal hizo pública una investigación en nueve granjas de cerdos de Zaragoza y Teruel, en la que documentó animales con heridas y enfermedades, lechones agonizando, cadáveres junto a animales vivos y mutilaciones.

La organización denunció deficiencias en el cuidado de los animales y en las condiciones de alojamiento en explotaciones de cría, maternidad y engorde.

Las actuaciones del Gobierno de Aragón ante aquella denuncia han llegado también a las Cortes autonómicas. El pasado 23 de septiembre, Igualdad Animal informó de que el diputado de Chunta Aragonesista (CHA) Miguel Jaime Angós había registrado la pregunta parlamentaria 760/26, dirigida a la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La iniciativa pide explicaciones por la decisión del Servicio Provincial de Zaragoza de no iniciar un expediente sancionador pese a las pruebas audiovisuales aportadas por la organización. Igualdad Animal recurrió esa resolución.

En su respuesta a esa pregunta, de 22 de septiembre, el Gobierno de Aragón sostuvo que las imágenes aportadas con una denuncia son "un indicio más" y que la existencia de cadáveres en una explotación «no supone por sí misma» una situación de desatención o falta de bienestar animal.

"No estamos ante casos aislados. Las investigaciones de Igualdad Animal en Aragón muestran que el sufrimiento y la desatención se repiten en distintas granjas de cerdos. Es un problema estructural de la industria ganadera que exige controles efectivos y una respuesta firme de las administraciones. Las pruebas que presentamos deben investigarse a fondo y los incumplimientos acreditados deben tener consecuencias", concluye Anna Mulà.

Reclamaciones

La organización considera que las imágenes aportadas plantean indicios de posibles incumplimientos de las obligaciones de cuidado, vigilancia y gestión de cadáveres.

La Fundación Igualdad Animal ha solicitado que se le informe de las actuaciones que se practiquen y de las medidas que adopten las autoridades.

En su solicitud al Seprona, la Fundación Igualdad Animal reclama:

Examinar a los animales vivos y garantizar la atención de quienes estén heridos o enfermos.

y garantizar la atención de quienes estén heridos o enfermos. Documentar los cadáveres y valorar la realización de necropsias para determinar las causas de muerte.

y valorar la realización de necropsias para determinar las causas de muerte. Revisar los registros de mortalidad, vigilancia diaria, tratamientos veterinarios y retirada de cadáveres.

Identificar a las personas y entidades responsables y adoptar medidas de protección y corrección si se constatan incumplimientos.

Esta investigación forma parte del trabajo de la Fundación para documentar la situación que viven los animales en la industria ganadera y reclamar avances legislativos y sociales en la protección animal.