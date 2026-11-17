El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de inflación interanual correspondientes al mes de octubre, que se ha situado en el 4,9 %.

Esta cifra supone un incremento de seis décimas respecto a agosto, cuando la tasa alcanzó el 4,3 %. De este modo, España encadena ocho meses consecutivos con una inflación interanual superior al 3 %.

En este contexto, el encarecimiento de los productos de alimentación también afecta al sector pesquero.

El precio del pescado en la cesta de la compra se ha incrementado en torno a un 10% respecto al año anterior.

Sin embargo, los profesionales del sector advierten de que el problema no radica en un aumento de sus márgenes de beneficio, sino en la creciente presión de los costes de producción, que reduce su capacidad de maniobra comercial.

"Por mucho que nos queramos ajustar los vendedores en margen y reducir nuestro beneficio, nos están apretando tanto, ya sea por la luz, el agua o los nuevos impuestos, que no tenemos margen de maniobra para realizar ofertas al cliente final", confiesa Eloy Iglesias, propietario de 'Pescados Iglesias'.

La subida del combustible y de la electricidad constituye uno de los principales obstáculos para la logística y el mantenimiento de estos negocios.

"El combustible es el motor principal para nosotros. No es lo mismo hacer el transporte con el gasoil a un euro el litro que a casi dos, y esa cadena va repercutiendo en el precio hasta llegar al último consumidor. Estoy pagando un 40 % más de factura de la luz que hace diez años", señala el comerciante.

Asimismo, Iglesias denuncia el agravio comparativo que, a su juicio, supone la entrada de productos procedentes del extranjero con menores exigencias, frente a los estrictos controles que debe cumplir el producto nacional.

"En nuestro sector se está permitiendo traer productos de fuera de España con menores exigencias y controles, mientras que aquí nos están pidiendo cada vez más controles, lo cual lo encarece todo mucho", asegura Iglesias.

El ahorrar lo máximo posible en la cesta de la compra por parte de los consumidores se aprecia especialmente en los productos de calidad.

Productos como las cigalas o los carabineros, cuyo precio eleva considerablemente el importe de la compra, ven reducida su demanda fuera de fechas señaladas, como la Navidad.

"Estos productos son muy demandados ahora, sobre todo de cara a las Navidades, pero cada vez la tendencia es a que el consumo sea menor. Son precios que encarecen mucho la compra y cada vez se está reduciendo más", explica el comerciante.

Falsa percepción

Una de las principales dificultades a las que se enfrenta el comercio tradicional es combatir la percepción de que las grandes superficies ofrecen productos a precios más asequibles.

Según los análisis de mercado realizados por 'Pescados Iglesias', comprar pescado en bandejas envasadas puede resultar considerablemente más caro si se compara el precio por unidad de peso.

"Es una falsa percepción. Te ponen en el supermercado una bandejita con dos filetes muy extendidos a 4,60 o 6,99 euros y te crees que has comprado algo, pero abajo, en pequeño, marca 29,80 euros el kilo, mientras que ese mismo producto lo tengo yo en la pescadería a 19,60 euros", recalca Iglesias.

Según el comerciante, la diferencia de precio entre las grandes superficies y las pescaderías tradicionales puede alcanzar entre un 30 % y un 40 % a favor de estas últimas.

A esta ventaja económica se suma el valor añadido del servicio personalizado y la frescura del producto.

"En la pescadería el producto es fresco del día, no lleva cuatro o cinco días envasado en una atmósfera y, además, te lo limpian y te preparan el filete en el momento", destaca el propietario de 'Pescados Iglesias'.

Relevo generacional

Otro de los grandes problemas que atraviesa el sector es la falta de relevo generacional. La dureza de las condiciones laborales dificulta la incorporación de jóvenes a un oficio que exige largas jornadas y trabajo físico desde primeras horas del día.

"La gente que se jubila ya no tiene reemplazo. Es un sector que nadie quiere, implica madrugar, pasar frío y mojarse", expresa Iglesias.

El futuro del sector del pescado son poco alentadoras. Iglesias calcula que, dentro de dos décadas, apenas sobrevivirá un 20 % de las pescaderías que estaban abiertas cuando él comenzó a trabajar en el oficio.

No obstante, el comerciante se muestra convencido de que los negocios que estén bien gestionados conseguirán mantener su hueco en el mercado.

Para ello, considera imprescindible adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores y modernizar la actividad.

"Siempre se van a quedar las pescaderías tradicionales bien llevadas. Pero el futuro será para el que se adapte y se modernice; el que se quede atrasado se ahogará. Si el cliente lo pide al vacío, en filetes o sin espinas, hay que adaptarse a lo que demanda", confiesa el comerciante.