Los técnicos, en el MNAC. Gobierno de Aragón

Comienza el desmontaje a puerta cerrada de las pinturas profanas de Sijena: seis técnicos supervisarán todo el proceso

Seis técnicos contratados por el Gobierno de Aragón supervisarán directamente el traslado de las pinturas profanas de Sijena desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

Según ha explicado el director general de Cultura, Pedro Olloqui, tres de ellos pertenecen a la Dirección General de Cultura y otros tres son especialistas en restauración y traslado de patrimonio mural.

Los seis estarán presentes durante todo el proceso para garantizar que los trabajos se desarrollen con todas las garantías.

Olloqui, en el MNAC. E. E.

Para Olloqui, este es un primer paso para recuperar la totalidad de las pinturas murales del monasterio.

Los trabajos se desarrollarán a puerta cerrada en la sala 17 del museo catalán y contarán exclusivamente con la presencia de los técnicos del MNAC, los profesionales de la empresa encargada de ejecutar el traslado, y los representantes designados por el Ejecutivo aragonés.

Olloqui ha querido transmitir un mensaje de normalidad institucional y colaboración con las autoridades catalanas pese a las históricas diferencias entre ambas comunidades.

"Ninguna diferencia debe transformarse en un conflicto personal", ha subrayado.

Con todo, no ha ocultado que la visita se produce en un contexto de reivindicación de la devolución de un patrimonio que considera fundamental para la historia de Aragón.

El proceso, al detalle

El traslado contempla varias fases. En primer lugar, se llevará a cabo el desmontaje de las pinturas y, paralelamente, un tratamiento de consolidación.

Posteriormente, se prepararán embalajes especializados con revestimientos destinados a proteger las obras durante su traslado hasta el monasterio de Sijena.

El director general de Cultura ha defendido que se trata de un procedimiento de "máximo nivel internacional", realizado con la máxima profesionalidad y diseñado para evitar cualquier riesgo para las pinturas.

La presencia de especialistas aragoneses era una de las condiciones que el Ejecutivo autonómico consideraba determinantes para afrontar la operación.

En este sentido, Olloqui ha incidido en que esta supervisión forma parte de la normalidad habitual en los traslados internacionales de obras de arte, en los que participan técnicos que ejercen labores de acompañamiento y control.

El responsable autonómico ha precisado, además, que Aragón ya ha presentado el proyecto de instalación y los trabajos previstos para las pinturas en el monasterio.

A este respecto, ha querido dejar claro que Sijena está "totalmente preparada" para recibir las pinturas.

El Gobierno de Aragón calcula que podrán visitarse ya en el monasterio durante los primeros meses de 2028.

El objetivo es que para entonces estén completamente museizadas, después de un proceso de estudio, consolidación y restauración.

El plazo responde, entre otros motivos, a la voluntad de profundizar en el conocimiento de unas pinturas que, pese a su valor patrimonial, siguen siendo grandes desconocidas. Su temática, alejada de los motivos religiosos, representa la expresión del poder político del monasterio de Sijena dentro de la Corona de Aragón, ha destacado Olloqui.

El director general ha avanzado que el proceso de restauración podría deparar sorpresas, ya que todavía existen importantes restos de cal sobre las pinturas. Por ello, el Ejecutivo quiere dedicar tiempo a realizar un estudio historiográfico pormenorizado y abordar los trabajos de conservación sin precipitaciones.

La operación que comienza ahora en Barcelona tendrá, además, carácter de prueba piloto para el Gobierno aragonés de cara al futuro traslado de las pinturas de la sala capitular, el conjunto más emblemático del patrimonio mural de Sijena que todavía permanece en el MNAC.

Un traslado "viable"

Olloqui ha aprovechado para reiterar que el Gobierno aragonés no renunciará a recuperar la totalidad de las pinturas murales del monasterio.

El responsable autonómico ha insistido en que la viabilidad del traslado de las pinturas de la sala capitular ya quedó resuelta judicialmente y constituye cosa juzgada.

Según ha defendido, las resoluciones se apoyan en las declaraciones de distintos especialistas, incluidos técnicos del propio MNAC. "No es una decisión judicial arbitraria. Se basa en la declaración de numerosos técnicos", ha recalcado, cuestionando que se vuelva a abrir continuamente un debate que, a su juicio, ya está resuelto.

Olloqui ha pedido verse con el director del MNAC, al que todavía no conoce en persona, aunque su petición no ha tenido, por ahora, respuesta.