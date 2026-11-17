Aragón reivindica la tauromaquia en los Premios Nicanor Villata: "Está más viva que nunca"

Zaragoza ha acogido la tercera edición de los Premios Nicanor Villalta. El Gobierno de Aragón puso en marcha estos galardones en 2024.

Este año, los premiados han sido ‘Morenito de Aranda’, Aarón Palacio y Cristiano Torres por sus actuaciones en las ferias taurinas del Ángel de Teruel, la Albahaca de Huesca y el Pilar de Zaragoza, respectivamente.

Además, el Gobierno de Aragón ha concedido un reconocimiento extraordinario a Iker Fernández, ‘El Mene’, por su reciente alternativa y ha otorgado a título póstumo el Premio Nicanor Villalta a Víctor Barrio, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento.

En este sentido, el presidente de Aragón, Jorge Azcón ha destacado que "la tauromaquia está más viva que nunca, con las plazas llenas y con grandes promesas" y ha afirmado que "hemos consolidado y afianzado unos galardones con relevancia a nivel nacional”.

Reconocimientos

El premio correspondiente a la Feria del Ángel de Teruel ha recaído en ‘Morenito de Aranda’ por su faena al quinto toro de la ganadería Los Maños, el pasado 5 de julio, donde cortó una oreja.

En Huesca, el galardón ha sido para Aarón Palacio por su faena al tercer toro de la ganadería El Pilar, el 11 de agosto, durante la Feria de la Albahaca. El matador cortó dos orejas.

Por su parte, Cristiano Torres ha sido reconocido por su actuación en la Feria del Pilar de Zaragoza, el pasado 11 de octubre, ante un toro de La Ventana del Puerto. El diestro cortó tres orejas y salió por la Puerta Grande de La Misericordia.

Asimismo, estos galardones han reconocido a Iker Fernández ‘El Mene’ tras su alternativa en la Feria del Pilar de Zaragoza, el pasado 17 de octubre, con Morante de la Puebla como padrino y Diego Urdiales como testigo.

La Sala de la Corona del edificio Pignatelli convertida en un ruedo taurino E.E. DGA Zaragoza

En este contexto, Azcón ha destacado que "nunca hemos tenido, en una misma generación, a tres grandes promesas como Cristiano, Aarón y ‘El Mene'".

Además, esta tercera edición ha rendido homenaje, a título póstumo, al torero Víctor Barrio, destacando “su trayectoria, su calidad humana y su amor por la tauromaquia”. El galardón coincide con el décimo aniversario de su fallecimiento en la plaza de toros de Teruel.

Los representantes de las escuelas taurinas Escuela Taurina de Huesca del Molinero y Escuela Mar de Nubes de Miguel Cuartero han recogido este reconocimiento.

El valor de la tauromaquia

El presidente Azcón ha defendido el compromiso del Gobierno de Aragón con la fiesta de los toros.

En este sentido, ha recordado que estos premios nacieron como respuesta a la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia en mayo de 2024.

"Esperemos que el nuevo Gobierno que surja tras las elecciones del próximo 29 de noviembre recupere, de forma inmediata, el Premio Nacional de Tauromaquia”, ha destacado el presidente aragonés.

El líder del Ejecutivo Autonómico también ha mencionado las dificultades que se han atravesado por la gestión de la Plaza de Toros de la Misericordia, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Por ello, el presidente de Aragón ha dejado claro que "frente a los ataques a la tauromaquia, desde el Gobierno de Aragón que tengo el honor de presidir, apoyamos y defendemos, sin complejo alguno, la Fiesta de los Toros".