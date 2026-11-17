El pabellón tiene forma de cesta de mimbre. E. E. E. E.

La Agencia Estatal de Salud Pública ya tiene estatuto: su primera reunión deberá producirse en tres meses

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública, que regula su organización y funcionamiento y permite avanzar en la puesta en marcha de este organismo, llamado a devolver a la vida al Pabellón de Aragón de la Expo.

El real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La constitución efectiva de la AESAP se producirá con la sesión constitutiva de su Consejo Rector, que deberá celebrarse en un plazo máximo de tres meses desde esa entrada en vigor.

El Estatuto regula el traspaso gradual de funciones y recursos para mantener la continuidad de la vigilancia en salud pública durante la transición.

Para coordinar este proceso entre los ministerios de Sanidad y de Ciencia, Innovación y Universidades, se crea una comisión específica.

El personal que se incorpore a la Agencia conservará los derechos y condiciones consolidados que establece el Estatuto.

La selección de nuevo personal se realizará mediante convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. La AESAP contará con un contrato plurianual de gestión, con vigencia de cuatro años y evaluación anual, y con planes de actuación que concretarán sus prioridades y objetivos.

Las funciones

La Agencia, recuerdan desde el Ministerio, nace con el objetivo de reforzar las capacidades del Estado para proteger la salud de la población, mejorar la equidad y responder a los riesgos y amenazas sanitarias.

Su labor se desarrollará en coordinación con las comunidades autónomas y las demás administraciones públicas, así como con instituciones científicas, universidades, organizaciones sociales y otros actores relacionados con la salud.

Además, asumirá funciones de carácter técnico-científico. Entre ellas figuran la coordinación y evaluación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública; el análisis de la situación de salud de la población; la evaluación de riesgos y la detección de cambios que puedan anticipar amenazas emergentes; y la coordinación del intercambio de información con las administraciones y los organismos internacionales.

También le corresponderá apoyar la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública, así como prestar asesoramiento especializado y aportar análisis científico-técnico para fundamentar las decisiones de las autoridades sanitarias.

El Estatuto establece una separación entre la evaluación técnica del riesgo y su gestión.

La AESAP será la encargada de vigilar, evaluar y comunicar los riesgos con independencia técnica y científica.

El Ministerio de Sanidad mantendrá las funciones de planificación, elaboración de estrategias y programas, gestión del riesgo, coordinación interterritorial y ejercicio de la autoridad sanitaria.

Asimismo, la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud seguirán siendo los instrumentos de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. La AESAP les prestará asistencia técnica y asesoramiento científico.

El trabajo de la Agencia incorporará el enfoque de 'Una sola salud', que considera la interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental, e integra distintas disciplinas y conocimientos en el análisis de los problemas de salud.

Para ello, el Estatuto prevé la cooperación con instituciones como el Instituto de Salud Carlos III y la creación de redes de trabajo con las comunidades autónomas, las administraciones locales y otros organismos públicos.

La AESAP también impulsará la investigación, la innovación y la capacitación profesional en salud pública, en colaboración con el sistema científico y universitario.

La estructura

La estructura de la Agencia contará con dos departamentos operativos: el de Vigilancia, Preparación y Respuesta y el de Seguridad Química y Riesgos Ambientales.

Se sumarán tres áreas de soporte: Estrategia, Cooperación y Comunicación; Ciencia, Innovación y Calidad; y la Secretaría General.

El Estatuto aprobado este martes dota a la Agencia de tres órganos colegiados: el Consejo de Participación Social, que canalizará la participación de la ciudadanía, los profesionales, los pacientes, las organizaciones sociales y la comunidad científica; la Comisión Intersectorial, que coordinará la colaboración con los departamentos ministeriales cuyas políticas influyen en la salud; y el Comité de Ética y Salud Pública, que formulará recomendaciones sobre las implicaciones éticas y sociales de las actuaciones y programas de la AESAP.

La norma prevé la publicación de información actualizada sobre la actividad de la Agencia y de un informe general que detalle las medidas desarrolladas, sus objetivos, los recursos destinados y el grado de cumplimiento.

Los informes y dictámenes técnicos definitivos se pondrán a disposición pública de acuerdo con la normativa de transparencia y protección de datos.