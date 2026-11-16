Vox acusa al PSOE de corrupción sistémica y propone que los condenados paguen con su patrimonio personal

La candidata de Vox al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco, ha acusado este lunes al PSOE de "corrupción sistémica" dentro de sus filas.

Así lo ha asegurado en un acto de campaña, donde ha incidido en que Pedro Sánchez "quiso abanderar la lucha contra la corrupción" con la moción de censura de 2018. "Ha hecho justo lo contrario", ha añadido.

Rouco ha subrayado que "quien quiere trepar en los cargos del PSOE, debe estar dispuesto a dejarse corromper". La vicepresidenta de las Cortes ha hecho extensible esta afirmación a "cada decisión o cada nombramiento".

La candidata ha ahondado en las condenas al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García. También en lo relativo al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, "acusado de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias".

Ha recordado que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha sido "imputada por prevaricación y obstrucción a la justicia". Ha señalado la "gravedad" de más casos: "La fontanera Leire Díez, su hermano o su mujer".

"Incluso las cloacas del PSOE contactaron con un clan de narcotraficantes para ir contra la juez Beatriz Biedma", ha sostenido.

Para Rouco, "el Gobierno de Pedro Sánchez ha menoscabado el Estado de Derecho y las instituciones". Por ello ha pedido "realizar auditorías integrales en cada administración".

Ha prometido que se actuará para que "ante el mínimo indicio de corrupción se lleve hasta el último extremo de la justicia".

En palabras de la candidata, "mientras el PSOE ha hecho todo lo posible para tapar la corrupción y dificultar que se investigue, Vox dotará de más medios y recursos a los juzgados y unidades de la Guardia Civil y Policía Nacional especializadas" en estos casos.

El partido propone en este sentido que los condenados por corrupción tengan que devolver los perjuicios económicos desde su propio patrimonio. "Tanto presente como futuro" hasta resarcir la cantidad completa, ha añadido.

"Garantizaremos que cada euro tendrá que volver a las arcas públicas", ha valorado.

Rouco, que ha ofrecido las declaraciones desde la Delegación del Gobierno en Aragón, ha estado acompañada por el consejero de Medio Ambiente de la DGA, Luis Biendicho. También ha estado la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres.