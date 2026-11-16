El PP defiende con el proyecto del nuevo Royo Villanova que "ni recorta ni privativa" la sanidad: "Basta de bulos"

La candidata del PP al Congreso por la provincia de Zaragoza, Rocío Dívar, ha defendido este lunes las propuestas de la formación en materia sanitaria en Aragón.

Lo ha hecho frente a las parcelas donde se levantará el nuevo Hospital Royo Villanova de la capital. "Le vamos a decir al PSOE que basta de mentiras y de bulos, el PP ni recorta ni privatiza la sanidad", ha valorado.

Dívar ha destacado en este sentido los Presupuestos del Gobierno de Aragón para 2027, con una consignación para esta consejería de más de 3.100 millones de euros. "Una inversión récord", ha añadido.

Para la número uno por la provincia, este servicio público ha sido "abandonado" por el PSOE "desde hace muchos años". "Ha sido una vez más un elemento para la confrontación y para tratar de dañar a los gobiernos autonómicos del Partido Popular", ha señalado.

Se ha referido en este sentido a la "imposición" del nuevo Estatuto Marco y la huelga contra el mismo: "Supuso la cancelación tanto de hospitalizaciones, como de intervenciones y consultas".

Dívar ha subrayado que el PP apostará por "un gran pacto de Estado" junto a las Comunidades Autónomas con el objetivo de "garantizar" la cohesión del sistema y la igualdad en las prestaciones sanitarias.

En Aragón, se trabajará para "mejorar las condiciones de los trabajadores sanitarios", ha continuado, y se reforzarán las plantillas. Ha cifrado en hasta 4.500 las plazas de médicos que se busca incrementar en la Atención Primaria.

"Los pacientes tendrán voz porque vamos a garantizar su participación a través de las organizaciones de pacientes en la elaboración y la evaluación de políticas sanitarias", ha asegurado.

La candidata popular ha prometido más fondos en investigación sobre nuevos tratamientos. También contemplan deducciones en el IRPF de los gastos de "ciertos tratamientos" o terapias de cuidados, como los paliativos.

Defensa

Por otro lado, Dívar se ha referido a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre adjudicaciones de contratos del Ministerio de Defensa.

"Tampoco se va a salvar al PSOE de la sospecha de la corrupción", ha concluido.