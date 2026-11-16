Las familias más numerosas pagarán menos por el impuesto de las aguas desde el 1 de enero: tendrán una rebaja del 40%

Las familias numerosas de categoría especial pagarán menos por el Impuesto Medioambiental sobre la Contaminación de las Aguas (IMAR) desde el 1 de enero.

La medida, incluida en el presupuesto de 2027 -el primero del nuevo Gobierno PP-Vox-, permitirá que se beneficien de una reducción del 40% en el tramo 3 de la tarifa progresiva.

Es decir, a partir de los 20 metros cúbicos mensuales de consumo.

La tarifa especial se comenzará a aplicar en las familias con cuatro o más hijos o aquellas con tres hijos de los cuales al menos dos sean fruto del mismo parto, adopción o acogimiento múltiple.

También se podrán acoger las familias con tres hijos cuyos ingresos anuales, divididos entre todos los miembros, no superen el 150% del IPREM anual, incluidas las pagas extraordinarias y las familias en las que alguno de los hijos tenga discapacidad o incapacidad para trabajar.

Es decir, todas aquellas que se incluyan dentro de la categoría especial.

En su acuerdo de Gobierno, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco dejaban esta rebaja para 2028.

Sin embargo, finalmente se adelantará unos meses para las familias más numerosas.

¿Y cuándo se aplicará al resto? A partir del 1 de enero de 2028, según confirman desde la Consejería de Medio Ambiente, en manos de Vox.

El colectivo 3ymás llevaba años denunciando lo que consideraban una injusticia.

El IMAR ha venido castigando a las familias numerosas durante cuatro ejercicios por el mero hecho de ser más al aplicar el principio de 'quien contamina, paga' sin importar cuántas personas vivían en cada casa.

Esto ha hecho que a las familias más numerosas les hayan venido recibos más elevados sin importar si trataban de ahorrar agua o no.

La factura llega a salirles hasta un 275% más cara al tener que poner más lavavajillas y más lavadoras o necesitar más minutos de ducha, por citar tres ejemplos.

Según los cálculos de 3ymás, el componente variable para un hogar con un único miembro sale a 0,36 euros el metro cúbico, pero con uno de cinco, el coste se eleva hasta los 0,69 y en una vivienda de ocho personas crece hasta los 0,99.

Nuevo recibo

El IMAR empezó a cobrarse en Zaragoza en octubre de 2023. Ya entonces se vio que este colectivo iba a resultar perjudicado, y aunque el PP prometió tomar cartas en el asunto en el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2024, la falta de unos nuevos presupuestos y el adelanto electoral han hecho que la solución siga demorándose.

En las últimas semanas, los hogares han vuelto a recibir las cartas del Instituto Aragonés del Agua (IAA) con el recibo de 2025.

A la Zona 1 de Zaragoza -que abarca la Margen Izquierda, el Casco y La Almozara- se le reclamarán los consumos de enero a diciembre de 2025, mientras que la Zona 2 -Las Fuentes, San José, Torrero y La Paz- tendrá que responder por los de noviembre de 2024 a octubre de 2025.

En el caso de la Zona 3 -Las Delicias, Oliver, Universidad, Centro, Casablanca y los barrios del sur- los cargos se centrarán en el periodo comprendido entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), los contribuyentes tienen desde este pasado 16 de octubre hasta el 16 de diciembre -ambos incluidos- para pagar sus facturas de forma voluntaria.

En el caso de las ya domiciliadas, los recibos serán cargados en la cuenta bancaria indicada durante el período voluntario de pago, y la entidad financiera emitirá el correspondiente justificante de pago.

Para aquellos que todavía no los tengan, el pago podrá hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras en la recaudación del IMAR señaladas en el documento de pago remitido a cada contribuyente.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, las deudas pendientes serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del período ejecutivo.

También se exigirá, llegado el caso, el interés de demora y las costas que se produzcan, unos sobrecostes que pueden llegar al 20%.

Desde el Gobierno aragonés señalan que los contribuyentes que dentro de los quince primeros días del período voluntario de pago no hayan recibido el documento de pago podrán obtener un duplicado en la Oficina de Gestión del ICA/IMAR (avenida de Ranillas, número 1, edificio D, planta 1.ª, de Zaragoza), a través del enlace que dicha Oficina tiene en la página web que el Instituto Aragonés del Agua tiene en el portal del Gobierno de Aragón www.aragon.es, a través de iaarecaudacion.aragon.es/icap/ o en el teléfono de atención al ciudadano 876 55 74 00.

A este respecto, recalcan que "la no recepción del documento de pago no exime de la obligación de realizarlo".

Existe, no obstante, la opción de interponer recurso de reposición ante la Dirección del Instituto Aragonés del Agua, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario o una reclamación económico-administrativa, ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El IMAR, al detalle

El IMAR tiene una parte fija de 4,62 euros al mes, pero los problemas vienen con la variable. Para los consumos domésticos de 0 a 6 metros cúbicos se establece un precio de 0,35 €/m3, mientras que a los hogares que se mueven entre los 6 y los 20 se les cobra 0,82.

Cuando se superan los 20 metros cúbicos, el tramo variable se dispara hasta los 1,37 euros, y es ahí donde las familias numerosas salían perdiendo.