El doble drama de Jesús: perdió 150.000 € en los incendios y le piden que pague porque sus árboles cayeron sobre una valla

Los incendios forestales en Aragón han marcado buena parte de este verano, dejando a su paso importantes daños materiales, pérdidas económicas y situaciones difíciles para los vecinos de las localidades afectadas.

El incendio de Orés (Zaragoza), comenzó el pasado 15 de julio y se extendió por distintos puntos de la zona afectando a varios municipios.

Ahora, cuatro meses después, mientras los municipios afectados van recuperando poco a poco la normalidad, siguen aflorando las consecuencias de las llamas, incluso aquellas que parecían haber quedado atrás.

Esto le ha pasado a Jesús Abadía Nivela, un vecino de Asín-localidad cercana a Orés- donde también llegó el fuego.

Abadía sufrió daños y pérdidas en sus materiales. "Se me quemaron las cabras dentro del corral, una nave en la techumbre de dos sitios, maquinaria agrícola. En total, me lo han peritado y he tenido 150.000 euros de pérdidas", declara a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Una sorpresa

Después de un verano complicado por las llamas, Abadía se llevó una desagradable sorpresa el pasado tres de noviembre.

Este vecino de Asín relata que a la 13.24 horas de ese día, recibió una llamada de la compañía aseguradora del Ayuntamiento.

El motivo era comunicarle que se habían producido daños en una valla de las piscinas municipales después de que dos árboles de su parcela cayeran como consecuencia del incendio de verano.

La noticia le dejó completamente desconcertado. "¿Qué culpa tengo si no produje el incendio?", se pregunta Abadía.

Los árboles encima de la valla E.E. Jesús Abadía

El vecino no entiende que, después de sufrir pérdidas en sus materiales, se le reclamen los desperfectos derivados del fuego, "me parece una injusticia pero grande", lamenta.

Además, este vecino asegura que durante los días en los que el fuego estaba activo, acudió junto a su hijo a colaborar. "Por ir a ayudar, no defendí lo mío y ahí está la historia", señala Jesús.

Abadía subraya que "ya no me han vuelto a llamar". "Esto fue el día tres, pero vamos, ahí está la cosa", declara a la par que afirma que él "no tiene por qué pagarlo".

"Yo no he ocasionado el incendio", insiste.

El Ayuntamiento da respuesta

Tras conocer lo sucedido, este medio se ha puesto en contacto con el alcalde de la localidad, Rogelio Garcés.

Garcés asegura que el Consistorio dio parte a su propia compañía de seguros para que se hiciera cargo de los daños ocasionados.

Sin embargo, según ha explicado el alcalde, al investigar el origen de los desperfectos, la aseguradora localizó al propietario de los árboles y se puso en contacto con él para reclamarle el importe de los daños de la valla.

"La idea era que lo arreglara nuestro seguro, no él. Visto que le han llamado, lo vamos a arreglar desde el Ayuntamiento. O lo paga el seguro o lo paga el Ayuntamiento, pero él nada", asegura Garcés.

Los desperfectos en la valla E.E. Jesús Abadía

Además, menciona que el Consistorio ya ha avisado a Abadía de esta situación, "a través de una concejala que le dijo que no se preocupara que le íbamos a pagar los daños".

Sin embargo, al afectado no le ha llegado esa información. No obstante, el alcalde ha afirmado a este medio que se lo comunicarán por escrito.

"No va a tener que pagar nada, él no tuvo la culpa, ni ninguno del pueblo. No le vamos a pedir absolutamente nada", ha insistido Garcés con firmeza.

Las ayudas, todavía pendientes

El Ayuntamiento de Asín ya ha informado al Gobierno de Aragón de los daños que fueron ocasionados por las llamas de uno de los incendios más virulentos del verano en Aragón.

"Nos pidieron los desperfectos, los hemos presentado y estamos a expensas", ha subrayado Garcés.

Además, el primer edil ha destacado que la residencia fue uno de los puntos con mayor destrozo. "Lo hemos arreglado y estamos esperando a que nos aporten dinero para seguir, porque es que ya no podemos hacer nada más", ha detallado.

Los incendios no solo han dejado campos quemados y cientos de pérdidas materiales, sino también a muchos vecinos pendientes de una solución por parte de las instituciones al paso de las llamas por sus vidas.