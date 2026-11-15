Tomás Guitarte: "Con Teruel Existe fue la primera vez que la provincia habló de tú a tú a un Gobierno de España"

Tomás Guitarte (Cutanda, 1961) protagonizó en 2019 uno de los hitos que marcó la historia reciente de la política aragonesa: llevar al Movimiento Ciudadano Teruel Existe al Congreso de los Diputados.

De aquellas elecciones generales históricas han pasado siete años y hoy la realidad de Teruel Existe pasa por la política autonómica tras perder a su único diputado en 2023. Guitarte, portavoz en las Cortes, vuelve a una lista con la intención de devolver "la voz de Teruel" a Madrid.

En la entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, reconoce que la retirada de CHA-Frente Amplio en la provincia ofrece una "oportunidad" para canalizar los votos de un electorado que queda huérfano.

"La llegada de Teruel Existe supuso volver a poner en política un problema que todo el mundo quería ocultar, haber abandonado al 70% del territorio nacional", recuerda.

Tomás Guitarte vuelve a una candidatura al Congreso mientras es portavoz del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón. ¿Cómo se fragua?

Hay un proceso de primarias que es lo que marcan los estatutos. La voluntad de presentarnos es que los compañeros pensaron en la experiencia para volver a defender los intereses de la provincia.

¿Qué ha cambiado en estos siete años?

El contexto de polarización y la recuperación del bipartidismo. Han entendido que les es rentable polarizar la situación, nosotros apostamos por frenar esa polarización. Siempre tiene que haber puntos en los que tengamos que estar de acuerdo.

¿Se abre para Teruel Existe una oportunidad tras la retirada de CHA-Frente Amplio en la provincia?

Es una circunstancia muy parecida a la que se produjo en 2019. Nuestra concurrencia como movimiento sociopolítico va a permitir que otra gente que en otra circunstancia no fuera a apoyarnos, vaya a hacerlo. Aportamos esa voluntad de desarrollo de la provincia y el orgullo de ser turolense. Sí, es una oportunidad.

Ha habido ciertas críticas sobre por qué CHA renuncia a Teruel y no a Huesca. ¿Ese discurso, con cierto punto de sensación de abandono, les beneficia?

Nosotros combatimos esa sensación histórica de abandono institucional, que es cierta. Creemos que va más allá de los posicionamientos ideológicos, pero en sectores progresistas se es más sensible al abandono institucional reiterado. Por ahí puede venir quizá la única oportunidad que le quede a la provincia de tener una voz propia en el Congreso.

Santiago Abascal ha cargado contra Teruel Existe y también ocurrió en las autonómicas. ¿Hay algo en juego contra Vox?

Es una cuestión obsesiva. Entienden que estamos disputando el tercer diputado y deben arremeter contra nosotros, no lo acabamos de comprender. Defienden o se dirigen a un espectro que no es el nuestro, pero son conscientes de que lo que defendemos puede competir con alguno de sus votantes. Es un error manifiesto focalizar en nosotros porque genera la reacción de los turolenses.

"Si Teruel Existe saca diputado, se va a decidir cada semana sobre Teruel"

¿Vox ve a Teruel Existe como una amenaza?

Vox y los partidos tradicionales siempre han visto a Teruel Existe como una amenaza. Es una herramienta de participación política que no ha venido a integrarse en el sistema tradicional, sino a decir dónde ha estado fallando. Lleva décadas sin ser capaz de solucionar un problema estructural tremendo en la provincia. Esa responsabilidad también se la podemos achacar a Vox. No representa más que aquella política que condujo a Teruel hacia el camino del abandono.

Y como en las autonómicas, se vuelve a hablar de la batalla por Teruel y el voto útil

En Teruel, el único voto útil es Teruel Existe. Lo demás es útil para otras cosas, gente que viene a pedirlo cada cuatro años y luego se olvida. Si Teruel Existe saca diputado, tiene la garantía de que se va a hablar de Teruel más que una vez cada cuatro años, cuando hay elecciones. Se va a tener que decidir cada semana en cada pleno del Congreso y el Senado. Ese voto útil en Teruel es el de Teruel Existe, lo otro es un símil con la extracción de recursos, hay partidos de ámbito estatal que vienen a llevarse el voto y se olvidan. Estamos convencidos de que un diputado de Vox no hará absolutamente nada por Teruel, ese no es su objetivo.

Aragón Existe decide retirarse en Zaragoza y Huesca. ¿Cómo va a salir beneficiado el partido de estas decisiones?

Aragón Existe entiende que no tiene posibilidades reales de obtener un escaño en el Congreso y decide centrarse en hacer más candidaturas municipales. Es un proyecto desde las bases. Somos formaciones jurídicamente distintas y en Teruel hacemos una reflexión distinta, sí estamos capacitados para disputar el escaño y es imprescindible hacerlo. Respetamos la decisión y nos parece que sí saldrán fortalecidos.

En municipales, todo parece indicar que el PAR se integrará en el PP. ¿Hay otra oportunidad?

La hay. Podemos compatibilizar sensibilidades de muchos tipos y en ese sentido, aunque apostamos por el progreso, posibles votantes del PAR también veían en nosotros una formación territorial. Pueden converger gente de distintos pensamientos.

¿Entiende las suspicacias sobre posibles pactos ocultos con el PSOE? El propio Azcón lo insinuó en las Cortes

El voto no se va a decidir porque se hable de pactos. Se ha creado este escenario, hay que decidir el voto en función de lo que hay y nos molesta que no se tenga en cuenta nuestra responsabilidad de la provincia. En las anteriores generales fuimos la tercera fuerza por encima de Vox y los medios públicos no están dando la cobertura que corresponde. Esas cuestiones no deben verse enmarañadas por si ha habido pactos o no. Lo que oí era que el PP interpretaba que era una forma de apoyar al PSOE.

Con el PSOE hubo acuerdos en 2019

En cuanto dejamos de estar en el Congreso, dejaron de cumplirlos. Por eso no creemos que gran parte de ese voto vaya a respaldar una política que lo que ha hecho es no cumplir por Teruel. Eran compromisos que se arrastraron por la necesidad de pactar con Teruel Existe, por eso no creo que nos perjudique, al contrario, buena parte de ese voto vendrá a Teruel Existe.

¿Le sorprende que se siga hablando de su pacto con el PSOE de hace siete años?

Ya lo dije en las Cortes, que unos años antes tomé la primera comunión. También es evidente cómo se toman elementos muy coyunturales para intentar desprestigiar una determinada actitud. El acuerdo se toma en función de los intereses de Teruel, hubo una oportunidad de obtener un pacto de Estado importantísimo, se consiguen cosas que no se habían conseguido jamás. Es la primera vez que Teruel habla de tú a tú a un Gobierno de España. Otra cosa es que luego viniera una legislatura con la pandemia, muy corta y poco proclive para conseguir lo pactado.

Candidatos de Teruel Existe al Congreso y el Senado Teruel Existe

Recuerdo una anécdota con Abascal cuando se entera de que hemos hecho un acuerdo con Sánchez. Vino a decir que ningún tren estaba por encima de España. ¿Pero tú qué entiendes por España? ¿Es que nosotros no somos España? ¿Es que Teruel no merece la atención de ese Gobierno que lo ha estado ninguneando toda la vida? Además, nuestro voto no habría evitado que Sánchez fuese presidente porque los que se abstienen (ERC y Bildu) hubieran dicho que sí.

El discurso de la España vaciada sigue vigente, pero también se han aprovechado otros partidos. Sin ir más lejos, Vox con el voto del campo

La llegada de Teruel Existe supuso volver a poner en política un problema que todo el mundo quería ocultar, haber abandonado al 70% del territorio nacional. Es un problema muchísimo más serio que los nacionalismos periféricos. Algunos, caso de Vox, intentan aprovecharse de esa circunstancia, pero si hay alguien que no conoce el campo y lo manipula electoralmente, es precisamente Vox.

¿Falta perspectiva del territorio en las políticas de vivienda?

Por ejemplo, en la Ley de Vivienda del Gobierno de Aragón. Y lo poco que habla la estatal es porque lo metimos nosotros durante la tramitación. No es la misma problemática una gran ciudad que el medio rural. Hay que evitar que la oferta de vivienda solo en las ciudades suponga una forzosa emigración de los jóvenes hacia el medio urbano.

"Los macroproyectos vienen a consumir recursos sin comprometerse"

Es imprescindible ofertar vivienda pública en cabeceras de comarca, capitales de provincia pequeñas e incluso en pueblos. Hay voluntad de ir a vivir, pero no se puede satisfacer porque no hay vivienda. La carestía del suelo tampoco es la de una gran ciudad, porque con el mismo importe se puede hacer vivienda de más calidad y más espacio. Y luego la extensión del teletrabajo se puede aprovechar para el reequilibrio demográfico.

Los macroproyectos, como los centros de datos, aparecen como otro frente de la campaña

Hemos sido beligerantes con los macroproyectos de renovables, de centros de datos y las plantas de biogás. Vienen a consumir recursos, sin comprometerse para nada con el territorio y exigen que se les perdonen impuestos. Las renovables vienen con prepotencia, a expoliar recursos. No podemos dejar que destruyan el Maestrazgo, el Matarraña o la Sierra de Albarracín, que son patrimonio de todos los aragoneses y ya generan actividades sostenibles como el turismo de calidad. Es convertir la zona en un territorio de sacrificio.

Y también ha regresado la cuestión del Clúster Maestrazgo

Hay que diferenciar lo que salió a través del Supremo, que son los recursos de Paisajes de Teruel, donde se desestimaron medidas cautelares. Nosotros seguimos en la causa penal en Teruel, donde se investiga la corrupción en la tramitación. Pedimos que se paralicen las obras de manera cautelar mientras no se resuelvan todos los procesos judiciales. Hay declaraciones ambientales que se han puesto en cuestión porque estaban tramitadas de forma ilícita mediante el soborno de los funcionarios. Se haya hecho mejor o peor, no se puede consentir que se destruya uno de sus patrimonios más potentes, como Ordesa o los parques naturales de los Alpes.

¿Ha tenido coste para el partido entrar en estas causas?

Ha tenido un coste económico por los procesos judiciales, y político con personas que pensaban que nos excedimos. También nos ha traído el reconocimiento de quienes veían que no se podía dar manga ancha para hacer lo que quisieran con el territorio.

¿Un Gobierno PP-Vox implica necesariamente nuevos despliegues siguiendo este modelo?

Hay mucha coincidencia entre PP, PSOE y Vox en el modelo. Teresa Ribera nos perjuró que el Clúster Maestrazgo jamás se autoriza. El PP va a hacer lo mismo.

Vox en la oposición había sido crítico

Al entrar en el Gobierno de Aragón han cambiado de pantalla. Presentamos una iniciativa para proteger el Matarraña de nuevos proyectos renovables y ya no quisieron votar en contra. Se posicionan a favor de las renovables y los centros de datos que antes criticaban, su postura era mero interés electoral.

¿Qué otros temas quiere trasladar Teruel Existe en esta campaña?

Queremos trasladar la importancia de tener una fuerza política propia que defienda lo que los demás no. Viene Feijóo, Sánchez o Abascal a pedir el voto para luego irse y no volver a aparecer. Muchos ni saben dónde están. Los diputados tradicionales solo obedecen a lo que dice su cúpula en Madrid o Barcelona sin capacidad de influencia.

"Una de las principales aportaciones de Teruel Existe ha sido el empoderamiento de los turolenses"

Si Teruel Existe está en el Congreso, nuestro voto no será regalado. Una de las principales aportaciones de Teruel Existe ha sido el empoderamiento de los turolenses, romper con la resignación y asumir el orgullo y la responsabilidad de nuestro propio desarrollo. Estamos más allá de la polarización coyuntural. Ofrecemos un proyecto de largo recorrido para revertir décadas de déficit de inversiones y competir en igualdad de condiciones por nuestro futuro.