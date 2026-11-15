Belisario, técnico de climatización: "Cuesta más tomar un café que tener la calefacción puesta todo el día"

El frío ya se ha instalado en Aragón y, con él, vuelve uno de los clásicos del invierno. Encender la calefacción, coger una buena manta... y abrir con miedo las facturas esperando una subida notable en su precio.

Mantener la casa a una temperatura agradable se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para miles de familias, que ven cómo calentar el hogar puede disparar los gastos mensuales.

La subida de los precios de la electricidad, el gas y los carburantes ha encarecido las distintas opciones de calefacción, obligando a muchos hogares a buscar fórmulas para combatir el frío sin que la cuenta se resienta demasiado.

Ante este escenario, encontrar alternativas eficaces que permitan mantener la vivienda a una temperatura confortable sin disparar la factura mensual resulta prioritario.

Según explican los profesionales del sector de la climatización, la solución más económica es optar por las bombas de calor con tecnología inverter y la aerotermia.

"El sistema más económico que hay en el mundo para calentar una estancia, una vivienda o un local son las bombas de calor. Igual hace 15 o 20 años no era así, pero ahora las máquinas incorporan tecnología inverter, y eso conlleva un ahorro energético muy importante", subraya Belisario Peguero Moreira, técnico de BP Climatización.

La principal ventaja de las bombas de calor está en su bajo coste y su elevado coeficiente de rendimiento.

Mientras que un calefactor convencional de resistencia eléctrica consume un kilovatio eléctrico para generar únicamente un kilovatio térmico, estos equipos son capaces de multiplicar la energía obtenida.

"Cuanto más barato es el radiador en la tienda, más corriente gasta luego. Las bombas de calor son capaces de transformar un kilovatio consumido en entre cuatro y seis kilovatios de calor", advierte Peguero.

Asimismo, hoy en día optar por una calefacción mediante una bomba de calor en lugar de otros sistemas convencionales puede reducir notablemente el gasto energético.

"El consumo con una bomba de calor para calentarse en una vivienda es ridículo. El mito ese antiguo de “para poner la calefacción me bajo al bar y me tomo un café” ya no se sostiene; hoy en día sale más caro tomarse un café que mantener encendida la calefacción todo el día", ejemplifica el experto.

Aerotermia

La aerotermia es otra de las opciones que está ganando popularidad, especialmente por su bajo coste de funcionamiento y comodidad en las viviendas de obra nueva.

"El rendimiento entre una bomba de calor de aire y un equipo de aerotermia es muy similar, registrándose variaciones mínimas en la factura final", aclara el técnico de climatización.

El impacto de la factura eléctrica en los bolsillos de los ciudadanos hace que apostar por sistemas de calefacción electrificados no responda únicamente a un criterio de ahorro inmediato, sino también a la adaptación a la normativa europea.

"Las bombas de calor lo que tienen es que son capaces de consumir 1 kW eléctrico y darte en calor multiplicarlo por cuatro o por seis. Cualquier otro sistema de calefacción, sea gas o lo que sea, en vez de estar pagando 1,5 € al día, estás pagando 7 u 8 € al día.El problema está en que la mayoría tienen sistemas de caldera de gas, que todo esto está condenado a extinguirse por las normas europeas. Me parece que para 2030 tienen que desaparecer todas", explica Peguero.

Para aquellas viviendas unifamiliares, chalets o adosados que actualmente disponen de calderas de gasóleo conectadas a radiadores de agua, el técnico aconseja sustituir la caldera de combustión por un módulo de aerotermia que aproveche el circuito de radiadores existente.

"Los que tienen gasóleo suelen ser unifamiliares, chalets o adosados y lo que está haciendo es que se quitan la máquina de gasóleo y en el mismo lugar ponen una aerotermia, que es una bomba de calor que calienta agua, y lo meten en el mismo sistema de los radiadores", señala el experto en climatización.

Placas fotovoltaicas

Otra de las alternativas para reducir el gasto energético es apostar por las instalaciones fotovoltaicas, que pueden llegar a suponer un ahorro de hasta 400 euros.

En el caso de las comunidades de vecinos, la instalación de placas solares en las azoteas permite aprovechar el espacio común y complementar el proyecto con paneles de autoconsumo individual para las viviendas.

"Todo es cuestión de plantearlo en una reunión de vecinos. Se pueden instalar placas comunitarias en la azotea y aprovechar el mismo proyecto para incorporar paneles de autoconsumo individual para las viviendas, el ahorro será muy considerable", expone Belisario Peguero Moreira, técnico de BP Climatización.