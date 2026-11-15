Azcón acusa al PSOE de poner trabas a la gigafactoría de Stellantis y CATL: "Les molesta el crecimiento de Aragón"

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado un acto de campaña en Figueruelas para cargar contra el PSOE por su posición ante la llegada de nuevas inversiones industriales a Aragón.

En concreto, ha criticado el recurso contencioso-administrativo presentado por la alcaldesa de Pedrola y número dos de la candidatura socialista, Manuela Berges, contra la instalación de la fábrica de baterías.

"No se puede intentar boicotear inversiones por intereses políticos, esa es la naturaleza del sanchismo", ha afirmado Azcón, que ha pedido a Berges que retire el recurso.

El presidente aragonés considera que la iniciativa pone trabas a un proyecto que, según ha defendido, beneficiará tanto a Pedrola como a Figueruelas y a su entorno.

Azcón también ha cuestionado que el Ayuntamiento de Pedrola reclame ahora al Gobierno de Aragón una inversión de 800.000 euros para infraestructuras vinculadas al proyecto cuando, según ha asegurado, el consistorio dejó perder una subvención de 750.000 euros de la Diputación Provincial de Zaragoza a la que podía haber optado.

Jorge Azcón en Figueruelas. Chus Marchador

El dirigente popular ha añadido que las alegaciones presentadas inicialmente por Pedrola al Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) se referían a cuestiones urbanísticas y de conexiones eléctricas, y no a las inversiones o infraestructuras que ahora reclama el municipio.

"Les molesta el crecimiento de Aragón porque viene de la mano de un Gobierno del PP", ha señalado Azcón, que ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo autonómico con la política del PSOE.

Modelo económico del PP

En el acto también ha intervenido la candidata del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, que ha defendido la colaboración entre administraciones y el apoyo al tejido empresarial como ejes de la política económica que plantea Alberto Núñez Feijóo.

"Va de apoyar a nuestro tejido productivo, no de abandonarlo, no de utilizarlo y mucho menos de ponerlo en riesgo como está haciendo el PSOE", ha afirmado.

Dívar ha puesto como ejemplos de desarrollo industrial y tecnológico las inversiones vinculadas al sector del automóvil, Stellantis y CTL, así como el futuro DAT Alierta y el proyecto del Grupo Costa en Villamayor, al que la nota del partido atribuye una inversión de 896 millones de euros y una previsión de 5.300 empleos.

Entre las propuestas económicas del PP para el ámbito nacional, la candidata ha destacado la simplificación de obligaciones para las empresas de hasta 250 trabajadores, incentivos a la contratación, ventajas fiscales para profesionales de grandes proyectos tecnológicos y medidas para acelerar las inversiones industriales.