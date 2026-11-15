Ada Colau, sobre la vivienda: "Hay que plantarse frente a los fondos buitre, en 8 años nadie lo ha hecho"

Ada Colau ha visitado este domingo Zaragoza para arropar a Marina Rodríguez, cabeza de lista de Chunta Aragonesista por Zaragoza al Congreso, en la recta final de la campaña electoral del 29N.

La candidata de Frente Amplio ha protagonizado un acto en el centro cívico Tío Jorge en el que ha defendido la necesidad de reforzar la representación de la izquierda y de Aragón en las próximas elecciones.

El mitin, presentado por Jorge Pueyo, presidente de Chunta Aragonesista, ha contado también con la participación de Toni Valero, número tres por Madrid, y Verónica Martínez, número cuatro por la misma circunscripción.

Colau ha aprovechado su intervención para reivindicar el carácter propositivo de su campaña frente a la política de confrontación. "Nosotros no nos queremos dedicar a insultar a los otros. Nosotros venimos a trabajar por la mayoría social trabajadora", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que su formación es la que más propuestas concretas ha puesto sobre la mesa en los primeros días de campaña.

Ada Colau en el mitin de este 15 de noviembre en Zaragoza. E.E

Entre sus principales compromisos ha situado la vivienda. "Las casas tienen que ser para vivir y nunca más para especular", ha defendido, reclamando medidas para frenar a los fondos de inversión y redistribuir la riqueza.

También ha anunciado su apuesta por reconocer legalmente "a la familia elegida", para que las personas que cuidan de amigos o vecinos puedan contar con derechos y permisos para atenderlos.

La candidata ha reivindicado además las medidas anticorrupción de su formación y ha asegurado que tienen "cero casos de corrupción".

En materia ferroviaria, ha defendido la necesidad de impulsar un pacto de Estado que permita recuperar el control público del mantenimiento de las infraestructuras y aumentar las inversiones pendientes en Cercanías.

Críticas al PP y PSOE

Buena parte de su discurso ha estado dirigido a la derecha y la extrema derecha. Colau ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de asumir la agenda de Vox y ha advertido de los retrocesos que, a su juicio, supondría un Gobierno de ambas formaciones. "El señor Feijóo no puede esconder a los líderes de su partido", ha señalado, en referencia también a Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.

Pero Colau también ha reservado un mensaje para Pedro Sánchez.

Aunque ha rechazado los insultos que recibe el presidente del Gobierno por parte de la derecha, ha considerado que "el PSOE se equivoca al centrar su campaña en pedir el voto útil" para evitar un Gobierno de PP y Vox.

A su juicio, no basta con frenar a la derecha, hace falta una izquierda con capacidad para exigir más avances al Ejecutivo.

Es necesaria una izquierda útil, un voto útil como el de Frente Amplio para "garantizar que de las urnas salga no solo un Gobierno progresista, sino un Gobierno progresista con toda la ambición para seguir avanzando con valentía y hacer cosas que el señor Sánchez en ocho años no ha hecho", ha defendido.

En este escenario, ha señalado directamente a Zaragoza y a la candidatura de Marina Rodríguez. Colau considera que puede haber un escaño decisivo en juego y ha pedido movilizar el voto para que Aragón tenga voz propia en el Congreso.

"Cada voto importa", ha insistido, antes de llamar a la participación el próximo 29 de noviembre.

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