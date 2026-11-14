El PSOE se pone en manos de la Policía para aclarar quién puso la maleta sospechosa: las cámaras de la zona serán claves

El PSOE se ha puesto en manos de la Policía Nacional para intentar aclarar quién puso la maleta sospechosa que este viernes tuvieron que detonar los Tedax a escasos metros de su sede.

El suceso obligó a cortar el tráfico de los alrededores de Conde de Aranda y a pedir a los vecinos y comerciantes que permanecieran en sus casas y sus negocios con las persianas bajadas.

El cordón policial llegó hasta la plaza del Portillo, donde más de uno no se podía creer lo que estaba viendo.

El 'cuartel general' de los socialistas cuenta con cámaras tanto en su acceso principal como en el que da a la calle de Basilio Boggiero y en las inmediaciones son varios los puntos y negocios cubiertos por videovigilancia, unas imágenes que resultarán claves para saber si todo fue un malentendido o alguien actuó de mala fe.

Desde el partido aseguran que están colaborando con la Policía en todo lo que han solicitado, sin querer entrar en más detalles para no entorpecer la investigación.

El propio Cuerpo confirma que está trabajando de acuerdo al protocolo para esclarecer los hechos y pide "tranquilidad" ante la psicosis que se ha desatado en media España a raíz del trágico suceso de Oviedo, en el que perdió la vida un policía.

Una de las primeras incógnitas que se tendrá que resolver es si realmente hay alguien detrás de todos estos avisos, si se trata de ser así de la misma persona o si todo es fruto del miedo.

Además de las cámaras, la clave estará en la existencia, o no, de posibles testigos y en las propias llamadas que llegaron a la centralita de la Policía Nacional.

Solo en las últimas 24 horas se tiene constancia de al menos tres avisos y desde este martes han trascendido cinco. Cuatro de ellos en Zaragoza capital y uno en Huesca.

En el caso de la maleta junto a la sede del PSOE se da la circunstancia de que en el punto exacto en el que apareció -en uno de los accesos secundarios del bar situado justo al lado- había también muebles depositados por vecinos que, o bien estaban de mudanza o estaban deshaciéndose de ellos, por lo que tampoco se puede descartar que todo fuera una inoportuna coincidencia.

Las cámaras de la estación de Delicias también jugarán un papel protagonista. Aquí, el aviso tuvo graves consecuencias tanto para las salidas como para las llegadas en tren, con retrasos que, en algunos casos, se acercaron a los 60 minutos.

La Policía llevó hasta allí a los Tedax y los guías caninos y procedió a detonar la mochila sospechosa.

Para garantizar la seguridad de los pasajeros también hubo que restringir por precaución el acceso a las instalaciones.

Ante la sospecha, detonación

El hecho de estar en plena campaña electoral obliga a reforzar la seguridad.

El último susto llegaba ayer desde la Vía Verde del Barrio Oliver, aunque, como en el resto de casos, fue una falsa alarma.

Desde la Policía no descartan que pueda haber más amenazas en las próximas horas, de ahí la llamada a la calma.

Todo apunta, explican los consultados, que ante cualquier sospecha se va a optar por acabar con el problema "con una detonación" para evitar cualquier tipo de riesgo.

Así se vivió en el PSOE

El primer aviso de este viernes sorprendió a varios responsables del PSOE trabajando en la campaña electoral en la sede de Conde de Aranda.

Solo unas horas antes se había convocado un desayuno informativo con los candidatos, una jornada totalmente normal que se vio alterada pasado el mediodía.

Aunque en el exterior se vivieron momentos de máxima expectación por el despliegue policial -con vecinos tratando insistentemente de acceder a sus casas o ver lo que estaba pasando desde sus balcones para desesperación de los agentes-, quienes estuvieron dentro aseguran que en todo momento imperó la tranquilidad.

"No sabemos quién dio el aviso, pero no fue nadie de la sede", explican.

La propia Policía les pidió que no salieran por el acceso de Conde de Aranda, aunque al tener otro por Boggiero no hubo mayor problema.

En los minutos críticos, las instalaciones permanecieron en todo momento con las persianas bajadas.

No obstante, pocos minutos después de las 14.00, la Policía comenzó a quitar los precintos y a permitir el paso de los viandantes.