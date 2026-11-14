El PSOE-Aragón reivindica sus políticas contra la despoblación y garantiza los servicios públicos en los pueblos

El PSOE ha reivindicado este sábado en Teruel los avances de las políticas contra la despoblación impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido la necesidad de garantizar los servicios públicos y la igualdad de oportunidades en el medio rural.

Lo ha hecho durante un encuentro celebrado en la Casa del Pueblo de Teruel en el que han participado el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Paco Boya; el candidato socialista al Congreso por Teruel, Herminio Sancho, y la candidata al Senado, María José Villalba.

Boya ha defendido los resultados de las medidas puestas en marcha desde el Ejecutivo central, especialmente en provincias como Teruel, Cuenca y Soria. "Hemos puesto en marcha un plan que ha funcionado, que ha tenido resultados objetivos", ha asegurado.

El responsable del Reto Demográfico también ha explicado los objetivos del denominado Plan 30, que "busca garantizar que los habitantes del medio rural tengan acceso a los servicios en un tiempo máximo de 30 minutos".

Una iniciativa que "pretende mejorar la calidad de vida en los pueblos y garantizar el derecho de sus habitantes a permanecer en el territorio".

Por su parte, Herminio Sancho ha destacado las inversiones estatales en la provincia, entre ellas las relacionadas con la conectividad digital, las ayudas al funcionamiento empresarial y los fondos europeos.

También ha insistido en la importancia de mantener la escuela rural y ha criticado la ausencia de los gobiernos autonómicos del PP en la reunión sectorial del pasado 4 de noviembre sobre educación en pequeños municipios.

La candidata al Senado, María José Villalba, ha defendido igualmente el papel de los servicios públicos para mantener la población en los pueblos y ha acusado al Gobierno aragonés de PP y Vox de impulsar recortes en prestaciones básicas.

El encuentro ha servido para abordar las necesidades de los municipios turolenses y "situar la lucha contra la despoblación y el mantenimiento de los servicios públicos entre las prioridades del PSOE" en esta campaña electoral.