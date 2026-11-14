Carmen Rouco, candidata de Vox por Zaragoza: "Los okupas serán expulsados de manera inmediata, en 24 horas"

La candidata de VOX al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco, ha anunciado que su partido impulsará la expulsión inmediata de los okupas y la recuperación de las viviendas por parte de sus propietarios en un plazo de 24 horas si llega al Gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Rouco ha presentado estas propuestas este sábado durante una visita al barrio de Delicias de Zaragoza, donde ha hecho referencia al desmantelamiento de un narcopiso okupado en la calle Pedro de Luna por parte de la Policía Nacional.

La candidata ha asegurado que se trata de situaciones reincidentes en el barrio y ha citado otros casos en las calles Montañés y avenida de Madrid.

Acompañada por el consejero Luis Biendicho, el senador Javier Alonso y la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, Rouco ha denunciado que los vecinos están "hartos de la okupación, las reyertas y la delincuencia" y ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de favorecer estas situaciones.

Entre las medidas que propone la formación se encuentran la asistencia jurídica gratuita para los propietarios afectados y la exención de impuestos, cargas fiscales y gastos de suministros de las viviendas mientras permanezcan okupadas.

La candidata también ha reivindicado la creación de la Asesoría contra la Okupación Ilegal del Ayuntamiento de Zaragoza, que, según ha recordado, nació a raíz de una moción presentada por VOX.

Rouco ha defendido que la recuperación de la vivienda y la protección de la propiedad privada son prioridades de su programa electoral.

"Trabajaremos para recuperar la seguridad en los barrios", ha concluido.