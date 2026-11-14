El 'boom' chino de un pueblo de Zaragoza de 600 habitantes: dispara su censo en 15 días y se queda sin casas en alquiler

El pequeño pueblo de Grisén, en Zaragoza, está viviendo un auténtico 'boom' chino. En apenas 15 días ha recibido a entre 50 y 60 nuevos vecinos de esta nacionalidad y 12 ya se han empadronado.

Su cercanía a la gigafábrica de baterías que están construyendo Stellantis y CATL en Figueruelas ha hecho que esta localidad de apenas 640 habitantes se haya convertido en el 'refugio' perfecto para los trabajadores de las subcontratas, entre los que hay albañiles, fontaneros o electricistas.

¿El problema? Que se han hecho con prácticamente todas las viviendas en alquiler y que los servicios del municipio dan para lo que dan.

Como ejemplo ponen el médico, que comparten con Figueruelas y que "prácticamente ya hay días que ni viene".

Lo cuenta el propio alcalde de Grisén, el socialista Marcos Lahoz, que teme que los números vayan a más conforme avancen las obras de la gigafactoría.

Por el momento habrían alquilado media docena de casas e incluso se habrían puesto manos a la obra para reformar algunas de ellas.

También estarían tentando a personas que, pese a tener viviendas disponibles, hasta ahora se habían negado a ponerlas en el mercado.

"Si te ofrecen 2.000 euros al mes, ¿quién no alquila? Lo que no sabemos es cuántos hay en cada una. Tampoco cuántos vienen y cuántos se van. Terminan de hacer lo que sea, se van y vienen otros", explica el regidor, que ya se ha puesto en contacto con Servicios Sociales, con el presidente de la comarca y con el propio Gobierno de Aragón para saber cómo actuar.

Por el momento no ha obtenido respuesta y todo son dudas. La principal: quién tendría o debería de empadronarse y quién no y cómo afectará a su municipio.

Grisén está a apenas dos kilómetros de la zona en la que se está construyendo la fábrica, tan cerca que, al principio, algunos de estos empleados chinos iban andando a su puesto de trabajo.

"Ahora les llevan en furgoneta", cuenta el regidor.

Los hay que han llegado con un contrato de más de ocho meses, lo que les abre las puertas a poder empadronarse.

En el pueblo apenas se relacionan con el resto de vecinos. A la tienda van "a por lo básico" y ninguno domina el idioma, por lo que cuando tienen que dirigirse a ellos toca tirar de traductor.

"Son gente muy educada, pero no los he visto ni comprar pan. Se traen hasta su propia comida", comenta.

Quienes sí hablan algo de español son sus encargados, a los que Lahoz se ha dirigido en alguna ocasión para pedirles una previsión con las altas y bajas previstas para los próximos meses y años.

"Pero no me la han dado, y a mí me están desbordando. De momento estamos en un limbo", agrega.

La gran paradoja es que, pese a estar sobrepasados por el 'boom' de trabajadores, este pequeño pueblo no se va a ver beneficiado directamente por esta inversión milmillonaria, ya que no se ubica en su término municipal.

Compran un restaurante

El 'contingente' chino también se habría hecho con Casa Beltrán, un restaurante ubicado en el término de Figueruelas.

"Tienen habitaciones en la planta de arriba y creemos que quieren habilitarlo para llevar allí más gente", cuenta una de las vecinas.

Los residentes de la comarca creen que algunas localidades podrían llegar a duplicar su población cuando las obras estén en pleno rendimiento.

"Ahora son pocos los que están aquí, pero es que van a ser hasta 2.000 y no sabemos dónde los van a meter. Imaginamos que cuando un pueblo se quede sin vivienda se irán a otro", afirma el alcalde de Grisén.

En Pedrola, uno de los municipios donde la gigafábrica sí tendrá un impacto directo, saben bien lo que es ver crecer así su población.

En su caso no son chinos, pero sí trabajadores de otras nacionalidades vinculados al ecosistema de la gigafactoría.

El mercado de la vivienda empieza a estar ya "muy tensionado", con unos alquileres a unos precios que "igualan los de Zaragoza".

"Todas las casas viejas del pueblo se están acondicionando. Hay viviendas por las que están pagando hasta 2.000 euros, una barbaridad", admite su alcaldesa, Manuela Berges.

La localidad ha pasado de tener 3.800 vecinos a 4.300 en cuestión de año y medio.

¿Y en qué se nota este incremento? Principalmente, en el centro de salud y en el colegio, donde solo a mediados del curso pasado se dieron de alta 30 niños.

Pero también en los servicios deportivos, los culturales o los sociales.

Los municipios siguen a la espera de que "alguien" dé con la "solución mágica". Siempre que se les ha llamado han acudido, pero por el momento, las propuestas que había sobre la mesa "han ido decayendo".

La solución, tras el 29-N

El Gobierno de Aragón tiene intención de construir 45 viviendas de alquiler asequible en Figueruelas, 36 en Utebo y 25 en Alagón a través del plan 'Aragón Más Vivienda', pero la sensación, a juicio de los alcaldes consultados, es que "ni son suficientes ni se llegaría a tiempo".

Este viernes, el consejero de Fomento y Vivienda, Octavio López, adelantaba que la solución se conocerá tras las elecciones generales. Concretamente, en diciembre o durante los primeros días de enero.

"Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. Hemos estado meses avanzando en soluciones para los trabajadores que vienen para el desarrollo de la actividad. Se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón y cuando pasen estas semanas lo contaremos con todo detalle", indicaba.

En este sentido, instaba a los aragoneses y a los propios alcaldes de la comarca a estar "muy tranquilos" porque "va a ser una solución bastante razonable que va a tener consecuencias, incluso a futuro, que serán beneficiosas para el conjunto de la Comunidad".

"Se llevará a cabo cumpliendo, como no puede ser de otra manera, con todos los parámetros establecidos en las normas en cuanto a la habitabilidad, el uso y la disposición de las viviendas", prometía.