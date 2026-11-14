Alegría acusa a Azcón de tratar a los pueblos como "aragoneses de segunda por congelar la financiación comarcal"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha acusado este sábado al Gobierno de Jorge Azcón de poner en riesgo los servicios públicos del medio rural.

"El Gobierno de Azcón tiene que dejar de tratar a la gente que vive en los pueblos como aragoneses de segunda", ha reclamado durante un encuentro celebrado en Épila con presidentes comarcales socialistas.

Alegría ha advertido de que la falta de recursos no solo amenaza la continuidad de estas instituciones, sino también los servicios que prestan a los vecinos de cientos de municipios.

"No es la muerte de las comarcas, es la muerte de los servicios públicos", ha afirmado.

La dirigente socialista ha recordado que Aragón cuenta con 33 comarcas y ha acusado al presidente autonómico de incumplir el compromiso de aportar dos millones de euros adicionales que, según ha señalado, anunció durante la campaña de 2023.

También ha cuestionado las prioridades presupuestarias del Ejecutivo autonómico y ha comparado esa financiación con otras partidas destinadas a altos cargos, publicidad institucional y Bachillerato concertado.

Además, ha denunciado diferencias en el reparto de los incrementos presupuestarios entre territorios. Según sus datos, mientras algunas comarcas apenas reciben subidas del 0,1% o el 0,2%, el Cinca Medio cuenta con un incremento del 6%. Alegría ha pedido que esa mejora se extienda al resto de territorios.

"Situación insostenible"

Los presidentes comarcales socialistas también han reclamado una actualización de la financiación.

Durante el encuentro han denunciado que las competencias y los costes de los servicios han aumentado sin que los recursos hayan crecido al mismo ritmo.

El alcalde de Épila ha señalado que la actividad comarcal ha aumentado un 53,2% desde 2014 por la incorporación de nuevas competencias y encomiendas de gestión.

Por su parte, Naiara Loras, representante de Andorra-Sierra de Arcos, ha alertado de que "las instituciones están llegando a una situación límite" y ha puesto como ejemplo el encarecimiento de servicios como el transporte sanitario y la gestión de residuos.

En la misma línea, el presidente de Sobrarbe, José Manuel Bielsa, ha reclamado la convocatoria urgente de la Comisión Mixta de Transferencias para revisar las competencias y establecer una financiación suficiente. También ha advertido de que algunas comarcas podrían verse obligadas a devolver servicios que ya no pueden sostener económicamente.

El presidente de las Cinco Villas, Santos Navarro, ha recordado que su comarca agrupa a 31 municipios, desde Ejea de los Caballeros hasta localidades de apenas 14 habitantes.

Como ejemplo de las dificultades económicas, ha explicado que el programa cultural 'A la fresca' tuvo que reducir el pasado año sus actuaciones de tres a dos por municipio.

Los responsables comarcales han coincidido en reclamar al Gobierno de Aragón más recursos para mantener los servicios sociales, culturales, deportivos y de transporte que se prestan en el medio rural.