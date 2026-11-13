La herramienta permite comparar tus ideas con la de los principales partidos políticos. E. E.

¿Eres más de Vox o de Frente Amplio? Un test hecho por investigadores aragoneses y rumanos te ayuda a aclararte

La campaña electoral ya ha empezado, pero muchos todavía no saben a quién votarán este 29-N. Los hay que ni siquiera tienen claro si son más de PP o Vox o dudan entre PSOE y Frente Amplio.

Esa 'falta de orientación' tiene ahora una brújula y viene con sello aragonés.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca ha desarrollado 'Conecta 29N', una herramienta digital que permite a los ciudadanos explorar en qué medida sus opiniones coinciden con las posiciones de los principales partidos políticos de ámbito nacional ante las elecciones generales.

La iniciativa lleva la firma de Mihnea S. Stoica y Teodor-Mihai Cosma, de la Universidad Babeș-Bolyai, y Ricardo Zugasti, de la Universidad de Zaragoza, en el marco de una colaboración académica internacional.

¿Y en qué consiste? El test propone responder a 23 afirmaciones sobre cuestiones de actualidad política y comparar las respuestas con las posiciones atribuidas a PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.

Se trata de un cuestionario que puede completarse en aproximadamente ocho minutos y que no requiere registro obligatorio.

La Universidad de Zaragoza y la de Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca llevaban años colaborando, pero nunca antes habían desarrollado una herramienta de estas características.

"Al ser un proyecto académico tiene un punto extra de transparencia", cuenta Zugasti.

Así se creó

La iniciativa empezó a tomar forma tras el sorpresivo adelanto electoral. Los investigadores rumanos habían hecho ya "unas cuantas". Una de ellas, incluso, con bastante tirón: la de las elecciones municipales de Nueva York.

En este caso, Zugasti se encargó personalmente de seleccionar cuidadosamente las 23 'preguntas' del test partiendo de los temas más habituales en las encuestas del CIS y las cuestiones que marcan la agenda política: vivienda, inmigración, política exterior, prestaciones sociales, modelo de Estado, relaciones con la Unión Europea...

"Tras cada afirmación hay que buscar evidencias. Cada posición se apoya en fuentes de acceso público, citadas literalmente a partir de una página o documento que el equipo ha consultado, con enlace a la fuente. Detrás de todo esto hay muchísimo trabajo", afirma.

Así funciona

Cada posición se acompaña de citas y enlaces a fuentes públicas, entre ellas programas electorales, votaciones parlamentarias, documentos oficiales y declaraciones de dirigentes políticos recogidas en medios de comunicación.

Los impulsores recalcan que no pretenden recomendar una opción de voto, sino que la finalidad es ofrecer una herramienta informativa que permita a los ciudadanos contrastar sus propias opiniones con las posiciones documentadas de las formaciones políticas.

También inciden en que se puede usar sin guardar nada. "Tus respuestas solo se guardan si das tu consentimiento explícito al final, y solo para investigación, de forma agregada", garantizan.

Las 'preguntas'

En el test, los usuarios tienen que decir o no de acuerdo con afirmaciones como: 'Se debería mantener hasta 2030 la prohibición de desahuciar a hogares vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional', 'Los españoles deberían tener prioridad en el acceso a ayudas públicas frente a los extranjeros con residencia legal' o 'España debería avanzar hacia un Estado federal que reconozca su carácter plurinacional'.

También se pide su opinión sobre si el impuesto sobre la renta (IRPF) debería bajarse a todos los contribuyentes, independientemente de sus ingresos, sobre si las facilidades para abortar deberían ser mayores que las que marca la legislación vigente o sobre si el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debería aumentar cada año por encima de la inflación.

La herramienta está disponible gratuitamente en https://conecta29n.es