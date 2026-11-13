El PSOE-Aragón confirma a Sánchez y a dos ministros en campaña y alerta del riesgo de "involución" con PP y Vox

Pedro Sánchez participará en la recta final de la campaña electoral del PSOE-Aragón. También está confirmada la presencia de al menos dos ministros.

Los tres estarán en la segunda semana, los días más decisivos de la carrera hacia el 29-N.

Los socialistas aragoneses preparan una campaña "propositiva" centrada en reivindicar los ocho años de Gobierno y evitar la confrontación con PP y Vox.

El cabeza de lista por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha defendido en un desayuno informativo junto a Marta Gracia y Miguel Dalmau la gestión del Ejecutivo, especialmente en materia de empleo, protección de los trabajadores y oportunidades laborales para jóvenes y mujeres.

Como ejemplo ha puesto los ERTE, que, a su juicio, evitaron que miles de trabajadores acabaran despedidos en los momentos más complicados de la pandemia.

También ha situado la regularización masiva de migrantes y la convivencia entre los grandes retos de España.

Beltrán ha rechazado que exista una relación directa entre inmigración y delincuencia como plantea Vox y ha criticado los discursos que, a su entender, alimentan esa asociación. "Si la actividad de los migrantes parara de golpe, la economía de España se pararía", resaltaba.

Entre sus principales preocupaciones ha citado la posible reversión de derechos consolidados en un Gobierno PP-Vox, la derogación de leyes como la de memoria democrática o los planteamientos sobre la eutanasia y el aborto. "No nos estamos inventando una película, todo esto está por escrito", ha advertido.

En clave aragonesa, ha alertado de las consecuencias que podría tener un eventual cambio de políticas en materia hidráulica. En concreto, ha señalado que algunas de las propuestas de la derecha "abren las puertas al trasvase", algo que considera un fantasma que "no debe invocarse bajo ningún concepto" en la Comunidad.

También ha criticado la posición del Gobierno de Jorge Azcón respecto a la vivienda, especialmente por no atender las peticiones de determinados municipios del territorio para ser declarados zonas tensionadas al negarse a aplicar la ley estatal.

Indicadores económicos

Para Beltrán, resulta difícil encontrar indicadores económicos que permitan sostener que la situación del país va mal.

Preguntado por los casos de corrupción del entorno de Pedro Sánchez, ha defendido que el PSOE ha actuado con contundencia para depurar responsabilidades y revisar los mecanismos internos para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares.

También ha respaldado la respuesta del Gobierno tras el accidente de Urda, destacando la atención prestada a las familias, la identificación de las víctimas y la investigación técnica para esclarecer las causas.

En este contexto, ha considerado que las dimisiones de Óscar Puente y del presidente de Adif corresponden a la responsabilidad política y de gestión.

Y sobre la preocupación de los viajeros por la seguridad ferroviaria y el descenso de las reservas de alta velocidad, ha recordado que el tren sigue siendo un medio de transporte seguro, aunque ha reconocido el impacto psicológico que pueden tener estos gravísimos accidentes.

A este respecto, ha defendido las limitaciones temporales de velocidad y los nuevos protocolos de seguridad, confiando en que se puedan recuperar progresivamente los ritmos habituales.