El PP denuncia en Aragón el "descrédito internacional" de la red ferroviaria y promete decir "adiós" a Koldo y Ábalos

El Partido Popular en Aragón ha arrancado la campaña electoral este viernes con una denuncia al "descrédito internacional" de la red ferroviaria en España tras los últimos accidentes.

La candidata, Rocío Dívar, y los principales representantes institucionales de la formación se han congregado frente a la Estación Delicias de Zaragoza. En palabras de Dívar, "símbolo" de una etapa de "prosperidad económica de España".

"Esto es todo lo que han destrozado Pedro Sánchez y el PSOE", ha expresado la número uno al Congreso por Zaragoza.

Dívar ha denunciado que los dos accidentes ferroviarios de este año, Adamuz y Urda, venían precedidos de informes de los expertos. "De hace meses y años".

Ha criticado también las recientes noticias sobre la investigación de la Fiscalía sobre los fondos europeos que "deberían haber ido a las vías del tren". Dívar se ha remitido en este sentido al plan de Infraestructuras recogido por Alberto Núñez Feijóo.

En respuesta a los medios, tanto ella como el presidente Jorge Azcón han prometido actuar sobre el corredor ferroviario que conecta Zaragoza y Huesca. No han matizado si la apuesta tendrá que ver con el cercanías o con reforzar las frecuencias ya existentes.

Reconstrucción nacional

Azcón ha hecho suya en el primer acto de campaña la consigna de "reconstrucción nacional" de Feijóo. "Arranca posiblemente la campaña más importante desde que España recuperó la democracia", ha asegurado.

Para el líder de la DGA, el PP vende "sensatez y criterio". "Escuchamos y vemos lo que piensan los aragoneses, que van a llenar las urnas de votos del PP", ha añadido.

Azcón ha llamado a "recuperar los mejores valores del país" después de ocho años de Gobierno socialista. "Se han dedicado a meter la mano en la caja y eso tiene consecuencias funestas", ha continuado sobre el Ministerio de Transportes.

Que 116 personas hayan perdido la vida "no ocurre en ningún otro país europeo", ha remarcado.

"Tenemos la oportunidad de decir adiós a Koldo y Ábalos, a los pactos intolerables con ERC y Bildu, a quienes han intentado confrontar, polarizar y dividir", ha subrayado.

El presidente se ha remitido a la gestión dentro del Gobierno de Aragón para justificar que los nombramientos al frente de Adif o Renfe "no pueden ser de políticos". "Con Feijóo, hablan los hechos", ha apostillado.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la situación de los trenes "es el mayor ejemplo" de lo que está en juego en la campaña: "fiabilidad, seguridad y normalidad".

Chueca ha denunciado el "deterioro" de este servicio público y lo ha contrapuesto con la gestión en Aragón y Zaragoza. "Va a ser aplicable a nivel nacional", ha dicho.

La primera edil ha puesto en valor la aprobación de cuatro presupuestos en la capital en los últimos años. Todos ellos, con una "gran ejecución".