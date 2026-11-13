La hermana pequeña de Carlota, en prisión por el doble crimen de Tauste, pide su tutela y declarará el 15 de diciembre

Novedades en el doble crimen de Tauste. Olga, la hija menor del matrimonio asesinado, ha interpuesto una demanda civil para hacerse con la tutela de su hermana Carlota, en prisión provisional junto a su novio Luis Carlos desde agosto.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Javier Sánchez y Esther Latorre habían pedido la curatela de su hija mayor -diagnosticada de esquizofrenia y actualmente embarazada- pocos meses antes del terrible suceso.

Esta medida judicial fija el nombramiento de una persona -el llamado curador- para ayudar a otra que necesita asistencia para ejercer determinados aspectos de su capacidad jurídica.

¿Y en qué se traduce todo esto? En la capacidad de, en este caso los padres, de tener 'voz y voto' en las grandes decisiones personales de su hija o de ayudarla a gestionar sus cuentas bancarias.

Ahora es Olga, personada también como acusación particular en el proceso, quien ha acudido al juez para desempeñar ese papel.

El juicio civil se celebrará este próximo 20 de noviembre y, si el resultado es favorable a la hija menor, podrá administrar el patrimonio familiar y tener un 'mayor peso' en la vida de su hermana.

Carlota, actualmente embarazada de unos seis meses, estará representada por el que fuera abogado de Igor el Ruso, Juan Manuel Martín Calvente. En el caso de Olga, la defensa está siendo ejercida por Eladio Mateo Ayala, mientras que Sergio Piracés lleva el caso de Luis Carlos.

La declaración

Olga tendría que haber declarado el 18 de septiembre ante la jueza de Ejea de los Caballeros. Sin embargo, al encontrarse fuera de España -estaba viviendo en Dublín-, pidió posponerla.

Su turno llegará finalmente el 15 de diciembre. Para entonces se habrán cumplido cuatro meses del dramático suceso, que conmocionó a esta localidad de menos de 7.000 habitantes.

Su testimonio permitirá saber hasta qué punto había empeorado la relación de Carlota y sus padres.

Hasta ahora, ni su hermana mayor ni Luis Carlos han prestado declaración ante la juez de Ejea.

No obstante, en las horas posteriores a su detención sí aportaron detalles sobre el doble crimen.

Según el auto de entrada en prisión, la detenida aseguró a su hermana menor que no veía otra manera de acabar las cosas.

Esto mismo se lo repitió al médico forense que la atendió en las horas posteriores a su arresto.

Este es "el principal indicio" de que Carlota participó en el doble crimen de sus padres.

Otra pregunta que podrá responder Olga es si Carlota dependía económicamente de sus padres y si, como dicen quienes conocían a la familia, cada vez que iba a visitarles "había gritos", algo que explicaría que sus vecinos no llamaran a la Policía al escucharlos aquella fatídica madrugada.

El mismo auto dice que Olga reconoció que su hermana era capaz de hacer algo así.

Ha de tenerse en cuenta que la muerte habría sido especialmente cruel, dado que la pareja entró con sus llaves al domicilio familiar y esperó a que Javier se durmiera para acabar con su vida.

Esto explica que su cuerpo fuera hallado en el dormitorio principal y el de Esther, junto a las escaleras. Ambos, con "una gran cantidad de puñaladas".

Además, se cree que los presuntos autores utilizaron una escoba para limpiar la escena del crimen y que tanto él como ella acabaron cambiándose de ropa para volver a Zaragoza, donde residían.

Los precedentes

Por el juzgado de Ejea de los Caballeros han pasado ya varios testigos. Entre ellos, los vecinos del matrimonio, sus familiares, las personas que habían cenado con ellos la noche de autos y la amante de Luis Carlos, a la que pidió sin éxito que fuera su coartada.

La chica, identificada como S. G. C., confirmó en sede judicial que el colombiano le confesó que había matado a sus suegros.

"Me llamó y me dijo que si se ponía en contacto conmigo la Guardia Civil les dijese que había estado con él el viernes de 16.30 a 18.00", llegó a asegurar.

Por el momento, Carlota y Luis Carlos tendrán que responder por homicidio, pero si su situación se complica, la calificación se podría elevar a asesinato, con penas de cárcel de hasta 25 años por cada víctima mortal.

La propia Guardia Civil cree que la pareja trató de matar a Javier y Esther una semana antes del doble crimen, cuando fueron vistos por la localidad.

Ya desde un primer momento, al entorno familiar le sorprendió la fría reacción de Carlota, unas sospechas que fueron a más por las heridas que presentaba en la cara y los brazos.

Ella trató de justificarse diciendo que eran por una reacción a unas picaduras de mosquito.

No obstante, el informe forense asegura que las heridas coinciden "con un hecho traumático y no alérgico" ocurrido "durante las horas del día de los hechos".

Un embarazo previo

Carlota estaba embarazada de unas 12 semanas la noche de autos. De hecho, se cree que el anuncio y la reacción de sus padres, con quienes mantuvo una fuerte discusión en un céntrico restaurante de la localidad unas semanas antes, fue uno de los detonantes de todo lo que vino después.

El actual no es el primer embarazo de Carlota. La hija mayor de Javier y Esther ya estuvo encinta hace dos años de una pareja previa y terminó abortando.