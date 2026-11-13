Belarra reivindica a Podemos como aragonesista y culpa a CHA de compartir las políticas de vivienda del Gobierno

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha culpado este viernes desde Zaragoza a Chunta Aragonesista y los partidos del Frente Amplio de compartir las políticas "especulativas" de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una visita a la capital aragonesa con motivo del primer día de campaña, Belarra ha posicionado a su partido como una opción "aragonesista". Ha sido en respuesta a la negativa de los morados a integrarse en la coalición con CHA e Izquierda Unida, entre otros.

"La opción que está sobre la mesa con el PSOE y Frente Amplio es el Gobierno que ha hecho el mayor rearme en la historia del país", ha valorado.

Todo ello mientras "los pisos están por las nubes y el precio de la vivienda es inasumible". "El 1% de gente muy rica se está forrando, se están haciendo de oro mientras el Gobierno no hace absolutamente nada", ha protestado.

Belarra ha insistido en que Podemos encarna una candidatura aragonesista "porque es quien va a defender los derechos de los aragoneses y se va a partir la cara para que bajen los alquileres y la gente pueda llegar a final de mes".

"Insisto, Frente Amplio ha participado en un Gobierno en el que no se ha hecho nada para frenar la especulación de la vivienda, yo creo que la gente el otro día en las calles lo dijo claro", ha expresado.

La representante de los morados confía en que la unión con Gabriel Rufián (ERC) movilice también votos en Aragón. "Mucha gente había pedido que Gabriel jugara un rol a nivel estatal", ha añadido.

Belarra ha respondido desde Zaragoza a la propuesta de Feijóo para eliminar el Ministerio de Vivienda. "Sabemos cuál es el proyecto de PP y Vox, de involución democrática y de quitarnos derechos ya conquistados y que forman parte de nuestra vida cotidiana", ha valorado.

Ha advertido también sobre posibles recortes de los servicios públicos y cree que se necesitan "políticas valientes". "No un Gobierno que ofrece más de lo mismo", ha incidido en referencia al PSOE y Frente Amplio.

Crisis interna

La secretaria general ha obviado la crisis del partido en Aragón. El coordinador autonómico, Ricard Mitjana, presentó su dimisión en los primeros días de la precampaña tras alegar diferencias con la dirección nacional que se remontan a la candidatura de las autonómicas, el pasado mes de febrero.

"Pues aquí la puedes ver (la situación orgánica del partido), muy bien. Estamos empezando esta campaña con mucha fuerza y hay que agradecerle a la gente de Podemos que permite levantar campañas a pulso", ha comentado.

Belarra ha arropado a su número uno por la provincia de Zaragoza, Alicia Arteaga. La candidata ha exigido la expropiación de lo fondos buitre y regular los alquileres por ley.

"No puede ser que la gente no tenga para llenar la nevera ni para llegar a final de mes", ha remarcado.

En el acto han participado también el secretario de Organización nacional, Pablo Fernández; y la futura candidata al Ayuntamiento de Zaragoza, María Goikoetxea.