Ayelén señala el punto donde se encontraba la maleta. E. E.

La joven vive a escasos metros de la sede socialista, donde se han vivido momentos de tensión.

Ayelén, testigo directa del aviso de bomba frente a la sede del PSOE en Zaragoza: "Lo he pasado fatal”

Ayelén Sebastián ha sido testigo directa del aviso por una maleta sospechosa frente a la sede del PSOE en Zaragoza.

“Lo he pasado fatal”, reconocía minutos después de la detonación.

Le preocupaban sobre todo las personas mayores que viven en los domicilios cercanos.

Ella vive en el número 140, a escasísimos metros de la sede del partido.

Jorge Gómez, otro de los vecinos, lo ha vivido junto a su madre, de 94 años.

“Iba a hacer una gestión a la farmacia y la Policía me ha dicho que me metiera en mi domicilio y que si quería podía salir corriendo, pero sin garantías de poder volver hasta que se resolviera todo”, explicaba a pocos metros de donde se ha encontrado y detonado la maleta.

Una vez en casa, han tenido que bajar las persianas y mantenerse alejado de los balcones.

La maleta ha aparecido en una de las puertas secundarias de un bar cercano a la sede socialista.

Se trata del segundo aviso en pocas horas.

Este jueves, la policía tuvo que atender otra falsa alarma en la Estación Delicias de Zaragoza.