El consejero Bermúdez de Castro sube a la tribuna de las Cortes Fabián Simón Gobierno de Aragón

PP y Vox abanderan los servicios y la prioridad nacional para superar la primera votación de los Presupuestos

La coalición de Partido Popular y Vox en el Gobierno de Aragón ha superado este jueves la primera votación de los Presupuestos para 2027 con el debate a la totalidad en las Cortes.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha puesto el acento en la inversión en los servicios públicos gracias a los incrementos en las consejerías de Sanidad, Educación o Desregulación, Bienestar Social y Familia. Esta última está gestionada por Vox.

Ha recordado que estas carteras concentran el 76% del gasto consignado para el año que viene. Una cifra, ha continuado el responsable del ramo, que crece si se tienen en cuenta los operativos de prevención y extinción de incendios o las partidas destinadas a vivienda.

"El presupuesto refuerza lo público. La sanidad, la educación y los servicios sociales tienen más recursos que nunca, son lo esencial", ha valorado Bermúdez de Castro al inicio de un debate que se ha prolongado cerca de cuatro horas.

El representante de la DGA ha reafirmado que la coalición pretende "cumplir compromisos" y desplegar los primeros puntos del pacto de Gobierno firmado el pasado mes de abril. Buscan "aprovechar la buena marcha de la economía en beneficio de los ciudadanos".

Todo ello en un contexto "no exento de incertidumbres", ha precisado en referencia a la situación económica nacional e internacional. Con todo, como ya explicó en la presentación de las cuentas, el incremento general viene de unas mayores entregas a cuenta por parte del Ministerio y de la recaudación del IRPF y el IVA.

El consejero ha destacado la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones en el grupo II como una de las medidas principales. Ha señalado en la misma línea la batería de infraestructuras sanitarias, con el ejemplo particular del nuevo Hospital Royo Villanova de Zaragoza.

Prioridad nacional

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha incidido en la introducción de la prioridad nacional como criterio para acceder a ayudas. El requisito principal es estar empadronado en cualquier punto de España desde hace cinco años.

Es "el reflejo de las nuevas mayorías parlamentarias", ha comentado Morón. El diputado ha justificado la desaparición de la cooperación exterior: "El Gobierno de Aragón no es una ONG".

Para Morón, las cuentas "refuerzan la cohesión social" y "se blinda la equidad territorial". "Es posible hacer las cosas de otra forma", ha indicado.

Las quejas de la oposición se han centrado en el peso de Vox dentro del proyecto presupuestario. "Han acabado con todos los postulados del PP cercanos al centro-derecha europeo", ha asegurado el portavoz del PSOE, Óscar Galeano.

Ha acusado al Ejecutivo de dejar de lado la industria y los fondos de innovación en detrimento de los centros de datos. También ha afeado la desaparición de la cooperación.

El hemiciclo de las Cortes este jueves Cortes de Aragón

Verónica Villagrasa (CHA) cree que el PP ha perdido la oportunidad de contar con un presupuesto "propio". Es el de mayor consignación, pero al mismo tiempo "el que menos interés" ofrece para Aragón, según sus palabras.

La portavoz ha exigido una fiscalidad "justa y solidaria" frente a las rebajas en Sucesiones. "No compartimos reducir ingresos públicos para beneficiar a grandes patrimonios", ha comentado.

Ha incidido también en la "promoción cultural inexistente". "Les retrata, priman a los suyos", ha resaltado.

Pilar Buj (Aragón-Teruel Existe) ha criticado que la vivienda, una de las líneas principales, "tiene que ser una palanca contra la despoblación". Ha lamentado las críticas posteriores del consejero a su formación en clave electoral.

En este sentido, ha defendido la huella de Teruel Existe durante su paso por el Congreso y ha acusado a los demás partidos de inacción en las Cortes generales.

Marta Abengochea (Izquierda Unida) ha calificado de "absoluta irresponsabilidad" la senda fiscal impulsada por Gobierno. Ha exigido una mayor inversión en vivienda pública y asegurar su blindaje legal.

Elecciones

En respuesta a los grupos, el consejero Bermúdez de Castro los ha culpado de protagonizar intervenciones electoralistas. Ha afeado igualmente que la izquierda secundara la huelga general del miércoles, convocada por la crisis de la vivienda.

"Ojalá los dirigentes sindicales del país fueran como los de Aragón, yo no comparto los insultos hacia los sindicatos", ha remarcado.

Los votos de PP y Vox han sido suficientes para que el proyecto de ley continúe su tramitación parlamentaria. El viernes se abrirá el periodo de enmiendas, hasta el 3 de diciembre, y el proyecto final regresará en pocas semanas a la Comisión de Hacienda para votar el dictamen que luego se trasladará al pleno.

Está previsto que las cuentas se aprueben definitivamente el 22 de diciembre. Si nada se tuerce, entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.