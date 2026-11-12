Jorge Azcón apadrina la promoción 2026 en una ceremonia celebrada en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

ESIC University celebra su graduación de alumnos de Grado y Postgrado y reconoce a Ibercaja con el Premio ASTER

ESIC University Aragón celebró este jueves su acto anual de graduación y entrega de los Premios Aster, una ceremonia que reunió en el Palacio de Congresos de Zaragoza a representantes del ámbito institucional, empresarial y académico.

La promoción de 2026 estuvo apadrinada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en una jornada especialmente significativa para la consolidación y el crecimiento de ESIC en la comunidad autónoma como centro adscrito.

Un total de 127 estudiantes recibieron sus diplomas, 90 correspondientes a titulaciones de Postgrado y 37 de Grado.

El acto, este jueves, en el Palacio de Congresos de Zaragoza. E. E.

Los nuevos titulados culminaron así una etapa de formación que abarca distintas áreas de conocimiento vinculadas a la dirección empresarial, el marketing, las ventas, el liderazgo y las nuevas tecnologías.

La promoción reunió alumnos de la Carrera Universitaria de Marketing, el Executive MBA, el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO), el Máster en Marketing Digital, el Máster en Big Data e Inteligencia Artificial y los programas superiores en Liderazgo y Dirección de Ventas.

El jurado y los premiados, en el photocall. E. E.

Dos estudiantes representaron a sus compañeros durante la ceremonia: Daniela García Revuelto, en nombre de los titulados de Grado, y Diego Rodríguez Mena, por los alumnos de Postgrado. Ambos hicieron entrega de una placa conmemorativa al padrino de la promoción, Jorge Azcón.

El presidente de ESIC, P. Eduardo Gómez, compartió con los graduados un mensaje de reconocimiento al esfuerzo realizado durante su formación y de confianza ante la nueva etapa profesional que comienzan.

"Me quedo especialmente con las caras de ilusión de nuestros estudiantes, las palabras compartidas y el orgullo de sus familias", destacó.

Gómez puso el acento en la importancia de reconocer el camino recorrido antes de mirar hacia el futuro: "Aunque en una graduación solemos hablar mucho del futuro, merece la pena detenerse a reconocer todo el esfuerzo que les ha traído hasta aquí".

Asimismo, felicitó a los nuevos titulados y agradeció el acompañamiento de sus familias, del profesorado y del equipo de ESIC.

"Espero que os llevéis mucho más que un título y que sigamos encontrándonos, esta vez como profesionales y Alumni de ESIC", señaló.

Por su parte, el director general de ESIC Aragón, Antonio Sangó, definió la graduación como "el día más importante del año para una institución educativa, porque los verdaderos protagonistas son los alumnos que reciben sus títulos después de años de esfuerzo y preparación para acceder a una empleabilidad de máximo nivel”.

Sangó destacó también la estrecha relación entre ESIC y el tejido empresarial, una vinculación que se materializa especialmente en los Premios Aster.

“Estos galardones reconocen a empresas, trayectorias profesionales e iniciativas innovadoras que constituyen referentes para las nuevas generaciones de profesionales. Los premiados deben ser una fuente de inspiración para los futuros graduados, espejos en los que mirarse y referentes para su desarrollo profesional", subrayó el director general.

La presencia de Jorge Azcón como padrino de la promoción adquirió, además, un significado institucional especial para ESIC Aragón.

Sangó valoró el respaldo del presidente aragonés en un momento en el que la institución consolida su condición de centro adscrito universitario en Aragón.

"Contar con ese refrendo institucional es muy importante y significativo", afirmó.

El responsable de ESIC Aragón defendió igualmente la relación de beneficio mutuo entre la institución y la comunidad autónoma: "ESIC quiere estar en Aragón y Aragón merece tener una universidad como ESIC".

Los Premios Aster

La ceremonia volvió a poner de manifiesto la estrecha conexión entre formación y empresa que caracteriza el modelo educativo de ESIC.

Los Premios Aster, que cuentan con 44 años de trayectoria en el ámbito nacional y se celebran en Aragón desde 2003, constituyen uno de los principales reconocimientos de la institución al compromiso empresarial, la innovación, la excelencia y las trayectorias profesionales.

La jornada reunió así dos dimensiones fundamentales del proyecto educativo de ESIC: el reconocimiento al esfuerzo de quienes culminan su formación y el homenaje a las organizaciones y profesionales que representan modelos de referencia para su futuro.