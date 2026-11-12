Estación de Delicias de Zaragoza. E. E.

El aviso ha llegado este jueves por la tarde. Los agentes han ido hasta las instalaciones para inspeccionarlas.

Susto en la estación de Delicias de Zaragoza por una mochila sospechosa: la Policía confirma una falsa alarma

Susto en la estación de Delicias de Zaragoza por una mochila sospechosa.

La Policía Nacional ha recibido una llamada en el CIMACC 091 alertando de la presencia de una posible mochila sospechosa en la estación de Zaragoza-Delicias.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón se ha activado la Circular 50, y los agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una inspección de la estación.

Dicha inspección ha permitido confirmar que todo se trataba de una falsa alarma.