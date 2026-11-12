La alcaldesa de Pedrola, dispuesta a quitar el recurso si la DGA o Stellantis pagan los 800.000 euros de los viales

La alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, ha advertido este jueves de que su Ayuntamiento no está dispuesto a asumir los al menos 800.000 euros que costaría la adecuación de los viales de la gigafábrica de baterías de Stellantis y CATL.

La también secretaria de Organización del PSOE-Aragón ha confirmado que el Consistorio va a presentar un recurso contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) aprobado por el Gobierno de Aragón, que no solo les priva del ICIO, sino que deja fuera varias actuaciones necesarias para los accesos a las plantas.

"No estamos hablando solamente de que no se va a recibir ese ingreso por parte del ICIO sino que, además, los ayuntamientos vamos a tener que hacer una aportación extra y muy importante", resaltaba.

La regidora ha querido dejar claro que el recurso no supone un rechazo a la inversión empresarial ni a la implantación de CATL y Stellantis. De hecho, ella misma ha recordado la importancia que tuvo para la comarca la llegada de General Motors en la década de los ochenta y ha destacado que la industria de la automoción ha sido fundamental para transformar la economía local.

¿Qué puede pasar a partir de ahora? Las conversaciones con Stellantis son "prácticamente diarias", según Berges, aunque con el Gobierno de Aragón no ha habido contactos recientes.

El problema está, dice la primera edil, en que el PIGA deja fuera una serie de infraestructuras de la circunvalación y de los accesos a las instalaciones industriales que afectan tanto a Pedrola como a Figueruelas.

Al quedar excluidas, su renovación tendría que correr a cargo de los dos ayuntamientos, cada uno en la parte correspondiente a su término municipal.

La alcaldesa considera que estas actuaciones deberían haberse incluido en el PIGA desde el principio, puesto que están directamente relacionadas con la llegada de la nueva industria.

Berges ha insistido en que la decisión de recurrir no se ha tomado a la ligera. Según ha explicado, el Ayuntamiento mantuvo conversaciones previas con representantes de Stellantis para intentar aclarar por qué esas infraestructuras habían quedado fuera y estudiar si existía alguna alternativa para subsanar la situación.

Sin embargo, asegura que no recibió otra explicación que la de que se habían excluido "con conocimiento de causa" por parte de Gobierno de Jorge Azcón.

Ante el riesgo de que vencieran los plazos para presentar el recurso y el municipio tuviera que asumir definitivamente esos costes, el Consistorio decidió actuar.

En todo caso, la propia Berges ha abierto la puerta a retirar el recurso si se alcanza un acuerdo que permita que el Gobierno de Aragón o la propia empresa asuman el coste de las actuaciones.

Berges también ha diferenciado la situación de Pedrola de la de Figueruelas.

Según ha explicado, entre el 80% y el 90% de la superficie donde se instalarán las grandes empresas se encuentra en este último municipio, por lo que el impacto económico de la operación y la posible pérdida de ingresos fiscales serían muy superiores para Figueruelas. Especialmente en lo que respecta al ICIO.

La regulación

Más allá de este conflicto puntual, la alcaldesa de Pedrola ha aprovechado para reclamar al Gobierno de Aragón que tenga más en cuenta a los municipios que reciben grandes inversiones industriales y que, por tanto, experimentan un incremento de población y de necesidades de servicios públicos.

En este sentido, ha pedido que se refuercen la atención sanitaria y las infraestructuras educativas, denunciando que los municipios están teniendo que asumir responsabilidades y gastos que deberían contar con el respaldo de otras administraciones.

"Estamos dispuestos a colaborar, pero no a que se nos deje sin ningún tipo de recurso", incidía.

En su opinión, el problema de fondo es que no hay una regulación sobre los PIGA.