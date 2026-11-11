La manifestación del Sindicato de Inquilinas, con la plaza del Pilar de fondo. E. E.

Zaragoza se moja en una atípica y dividida huelga general: 25.000 personas salen a la calle por la vivienda y los salarios

Zaragoza se ha mojado este miércoles por la vivienda y los salarios dignos en una atípica y dividida huelga general.

Unas 25.000 personas, según las primeras estimaciones, han acudido a la llamada de CCOO y UGT y el Sindicato de Inquilinas.

Esta última, con 20.000 asistentes, ha sido la manifestación más numerosa. Tanto que ha multiplicado por cuatro las cifras de la primera, según Delegación del Gobierno.

En Huesca, el acto central de la huelga general ha congregado a unas 3.000 personas y en Teruel, a 850.

En Zaragoza capital, las dos manifestaciones han recorrido las calles del centro por separado.

Las dos han empezado a las 18.00 y a poquísimos metros de distancia -una en el Paraninfo y otra en la puerta del Carmen-, pero cada una ha terminado en un sitio: los sindicatos tradicionales en la plaza de Europa y las Inquilinas, en la del Pilar.

Pancarta principal de la manifestación de CCOO y UGT. E. E.

La lluvia ha obligado a correr y a las 19.30 se daba por disuelta la convocatoria de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.

A esa hora todavía se escuchaban desde el puente de La Almozara las proclamas del Sindicato de Inquilinas, que ha terminado unos minutos más tarde.

Su protesta ha estado respaldada por CGT, CNT, OSTA y otros sindicatos. Miles de personas han llegado desde distintos puntos de las ciudad gasta el Paraninfo y sobre las 18.00 han comenzado la marcha bajando por el paseo de la Independencia.

Respecto a la doble convocatoria, han explicado que invitaron a UGT y CCOO a respaldar esta manifestación pero no quisieron unirse. "Considerábamos que no tenían que tener un papel protagonista, no quisieron participar en esas condiciones y decidieron convocar una manifestación alternativa", ha explicado la portavoz, Paula Ríos.

"Nos parece absurdo convocar contra la oposición”, añadía.

Además, han acusado de "cómplices" a los sindicatos mayoritarios por "convertir esta huelga en un acto de campaña electoral".

"Era muy importante señalar a todos los gobiernos, incluido el gobierno progresista del PSOE y Sumar, que es responsable de la situación en la que nos encontramos. Algunas personas del PSOE han dicho que esta era una huelga contra la oposición y de alguna manera se han alineado con eso; además el secretario Pepe Álvarez de UGT dijo que si éramos tontos, que cómo íbamos a convocarle una huelga a este gobierno. Nosotros nos preguntamos: si no es una huelga general contra el gobierno, ¿entonces contra quién es?", criticaba Ríos.

"Por eso considerábamos que, aunque tendemos la mano tendida a sus bases y hemos apostado en todo momento por la unidad sindical, creemos que sus líderes no están representando los intereses de la clase trabajadora", sentenciaba.

La crisis de la vivienda ha sido uno de los principales motivos que han llevado a los manifestantes a salir a la calle en Zaragoza. Una reivindicación que no entiende de edades y que ha reunido tanto a jóvenes como a personas mayores.

Es el caso de Carolina, que ha querido sumarse a la movilización porque considera que el acceso a una vivienda digna es un problema que afecta a toda la sociedad.

"No solo a las personas jóvenes que estáis preocupadas porque no tenéis vivienda y los sueldos no os llegan para alquilar pisos. Nosotros, aunque somos mayores, también tenemos hijos y sobrinos y no queremos que paséis esta situación", explica.

Además, recuerda que hay personas mayores que también están sufriendo las consecuencias de esta situación y que se enfrentan incluso a desahucios.

Entre los asistentes también estaba Laura, de 23 años, que ha acudido para reclamar soluciones a un problema que, a su juicio, lleva demasiado tiempo sin resolverse.

"Los jóvenes no nos podemos independizar tal y como está la cosa, por mucho que trabajemos y ganemos dinero", señala.

La zaragozana considera que la vivienda se ha convertido en un negocio para algunos cuando, en realidad, "debería ser un derecho y nadie debería jugar con ello".

La división de las movilizaciones también ha estado presente en las conversaciones de los asistentes. Carolina lamentaba que los sindicatos hayan convocado una manifestación paralela y consideraba que la falta de unidad resta fuerza a las reivindicaciones. "Divididos somos menos fuertes", afirma.

En su opinión, la separación responde más a una cuestión de protagonismo que a diferencias sobre el fondo de las protestas.

"La pata social"

Los sindicatos mayoritarios han hecho suyo el paseo de María Agustín para acabar cortando el tráfico en la plaza de Europa, donde han leído el manifiesto.

Para el líder de CCOO Aragón, Manuel Pina, la protesta de esta tarde ha permitido poner el énfasis en la "pata más ciudadana" de la huelga general.

En su opinión, el acceso a la vivienda, ya sea en régimen de compra o en alquiler, es "la mayor fractura social" que existe en estos momentos.

"El descontrol de los precios y el de los salarios, que ya no dan más de sí, son un elemento compartido de la desigualdad que se está generando en esta sociedad. Las empresas están batiendo récords de beneficios, pero eso no se acaba de repartir", criticaba.

Mientras, su homólogo de UGT, José Juan Arceiz, ha destacado que este es "el primero de los días" en los que se van a poner sobre las mesas de negociación los temas que hoy se reivindicaban desde la calle.

"Para aquellos que cuestionaban la utilidad de la huelga decir que la patronal cárnica ha llamado al comité de huelga para negociar tras tres días con seguimientos cercanos al 100%", subrayaba.

Ni CCOO ni UGT han querido actualizar las cifras de seguimiento de esta mañana. Pese a ello, han cargado contra el Gobierno de Aragón por incluir en sus estadísticas a todas las personas que estaban trabajando como parte de los servicios mínimos decretados por la huelga.

También han sacado pecho de "haber parado muchos procesos productivos" a lo largo del día en la Comunidad.

Anticipándose a las críticas de la patronal y los partidos de la derecha, desde UGT han lamentado que unos y otros se preocupen por la escasa bajada del consumo eléctrico y no por "una clase trabajadora que no puede pagar la factura de la luz y el alquiler".

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