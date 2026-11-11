Última hora | La huelga general desafía la lluvia con miles de personas por las calles del centro de Zaragoza
Sigue en directo las grandes protestas por la vivienda en la capital de Aragón.
Más información: Miles de estudiantes se echan a las calles en Zaragoza por la huelga: piden "una vivienda y una escuela pública" dignas
La lluvia no ha frenado a los miles de personas que han salido este miércoles, 11 de octubre, a las calles del centro de Zaragoza para protestar por la vivienda.
Desde primera hora de la madrugada, los manifestantes han irrumpido con piquetes en diferentes puntos de la capital.
También a primera hora se han cortado las carreteras con cadenas humanas en la entrada al polígono de Plaza, la carretera de Castellón y avenida Cataluña.
Los estudiantes y profesores han salido a protestar esta mañana alrededor de las 12.00 calentando el ambiente para las dos grandes manifestaciones que darán comienzo a las 18:00.
Lo harán, eso sí, desde diferentes puntos. El Sindicato de Inquilinas saldrá desde Paraninfo hacia la rotonda de la avenida de Pirineos. Por su parte CCOO y UGT comenzarán en la puerta del Carmen y partirán a la misma hora hasta la plaza de Europa.
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Los manifestantes de la marcha de Inquilinas encienden bengalas a su paso por el puente Santiago
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Miles de manifestantes siguen la marcha todavía en Independencia
Miles de personas continúan la marcha por paseo de la Independencia, mientras la cabeza de la manifestación de Inquilinas avanza ya por el puente de Santiago.
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La policía corta el tráfico en Paseo Echegaray y Caballero
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Se ralentiza el ritmo de la marcha a su paso por el Mercado Central por el estrechamiento de las calles
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La Policía corta la gran rotonda de la plaza de Europa a la llegada de la cabeza de la manifestación
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Conde Aranda cortado al tráfico por la manifestación de CCOO y UGT
El paso de los manifestantes ha cortado el tráfico en Conde de Aranda. "¿Pero es que no se puede abrir ningún carril?", preguntan impacientes algunos conductores a la Policía.
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Cuello de botella por las obras en la protesta de los sindicatos mayoritarios
La huelga convocada este miércoles por los sindicatos mayoritarios se ha visto influida por las obras nada más llegar a la zona del Portillo desde el paseo de María Agustín.
"Esto lo ha hecho la Chueca a idea", bromean.
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La macha de Inquilinas continúa ya por el Coso
Los cantos son principalmente por la vivienda. ‘Con cada desalojo sube el alquiler’ o ‘Gobierno y patronal alianza criminal’, gritan los manifestantes.
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El edificio Pingnatelli, sede del Gobierno de Aragón, blindado por la huelga
Los manifestantes pasan por allí a estas horas al grito de 'Azcón, escucha, estamos en la lucha'.
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El servicio del tranvía se interrumpe por el paso de los manifestantes por Independencia
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La incidencia de la huelga se sitúa en torno al 6,7% en las empresas aragonesas
El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha avanzado los primeros datos provisionales de la huelga ponderádos sobre el total de las empresas del tejido empresarial en Aragón.
Según ha señalado, la incidencia registrada se sitúa en torno al 6,7%. En la gran empresa la incidencia se incrementa hasta el 13%, mientras que en la pequeña y mediana desciende al 3%.
En términos generales, Tesier asegura que la actividad empresarial se ha desarrollado con "normalidad en buena parte de las empresas aragonesas", mientras que se ha registrado una mayor incidencia en el sector industrial y cárnico.
En cuanto a la distribución territorial, los datos recabados reflejan un seguimiento del 7,9% en Zaragoza, del 1,83% en Huesca y del 1% en Teruel.
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"Rentistas culpables, Gobierno responsable", el principal cántico
Tres furgones de la Policía Nacional abren camino a los manifestantes.
“Rentistas culpables, Gobierno responsable” es el principal cántico que se escucha en Paseo Independencia donde comercios y tiendas mantienen las puertas abiertas.
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Los manifestantes enfilan el paseo de María Agustin y cortan el tráfico a los vehículos privados y el tranvía
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La multitudinaria marcha del Sindicato de Inquilinas asoma por Independencia
Comienza la marcha de la manifestación de Inquilinas por Paseo Independencia.
La lluvia no frena a los huelguistas que reivindican principalmente “la regularización de la vivienda y salarios dignos”.
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Miles de personas parten desde la puerta del Carmen
La lluvia marca el inicio de la manifestación de CCOO y UGT en Zaragoza.
Miles de personas han salido desde la puerta del Carmen en dirección a la plaza de Europa.
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"El primer día de muchos en los que la vivienda estará sobre la mesa"
Los líderes de CCOO y UGT en Aragón han destacado que la huelga ha parado muchos procesos productivos en la Comunidad.
Sin cifras sobre el seguimiento de esta tarde, han destacado que este es el primer día de muchos en los que la vivienda estará sobre la mesa.
Los colectivos descartan que el cruce declaraciones de este miércoles con la DGA vaya a afectar al diálogo social.
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Cientos de personas se aglomeran ya en la puerta del Carmen con la manifestación de CCOO y UGT
Cientos de personas se aglomeran en la puerta del Carmen, desde donde partirá la otra de las grandes manifestaciones de esta tarde. En este caso, la protesta está convocada por los sindicatos CCOO y UGT.
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Gran concentración en el Paraninfo de Zaragoza a punto de empezar la manifestación
Cientos de personas se aglomeran a las puertas del Paraninfo, desde donde partirá la manifestación convocada por el Sincato de Inquilinas.
“Les invitamos a UGT y CCOO a respaldar esta manifestación pero no han querido, nos parece absurdo convocar contra la oposición” ha comentado Paula Ríos, una de las portavoces.