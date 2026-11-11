Última hora | La huelga general desafía la lluvia con miles de personas por las calles del centro de Zaragoza

La lluvia no ha frenado a los miles de personas que han salido este miércoles, 11 de octubre, a las calles del centro de Zaragoza para protestar por la vivienda.

Desde primera hora de la madrugada, los manifestantes han irrumpido con piquetes en diferentes puntos de la capital.

También a primera hora se han cortado las carreteras con cadenas humanas en la entrada al polígono de Plaza, la carretera de Castellón y avenida Cataluña.

Los estudiantes y profesores han salido a protestar esta mañana alrededor de las 12.00 calentando el ambiente para las dos grandes manifestaciones que darán comienzo a las 18:00.

Lo harán, eso sí, desde diferentes puntos. El Sindicato de Inquilinas saldrá desde Paraninfo hacia la rotonda de la avenida de Pirineos. Por su parte CCOO y UGT comenzarán en la puerta del Carmen y partirán a la misma hora hasta la plaza de Europa.