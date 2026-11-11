Piquetes de esta mañana en la entrada a la Universidad de Zaragoza. E.E Zaragoza

El Sindicato de Inquilinas cifra el seguimiento de la huelga general en más de un 40% en Stellantis y CAF en Zaragoza

Zaragoza ha amanecido este 11 de noviembre inmersa en la huelga general. Según el Sindicato de Inquilinas, a las 10:00 horas el seguimiento de la huelga en las grandes empresas, como Stellantis o CAF, ha sido de entre un 40% y un 70%.

"Estamos orgullosas de las compañeras que han secundado la huelga y que están luchando en todas las calles y empresas para conseguir unos paros efectivos que defiendan los intereses de la clase trabajadora", ha declarado Alicia Gallego, la portavoz del sindicato.

En este sentido, ha animado a todos los trabajadores a unirse a la huelga general con la que se pretende denunciar la situación de la vivienda y de la clase trabajadora. "Cada vez vivimos peor, mientras que una minoría de empresarios y rentistas se hacen más ricos a nuestra costa", ha denunciado.

Gallego ha hecho una valoración de las primeras horas de protesta que, tal y como ha recordado, empezaron ayer por la noche cuando decenas de personas intentaron impedir la salida de los camiones de FCC a partir de las 22:00 horas.

Alrededor de 70 estudiantes han pernoctado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza para frenar la entrada al campus de los alumnos y profesores esta mañana.

También a primera hora se han cortado las carreteras con cadenas humanas en la entrada al polígono de Plaza, la carretera de Castellón y avenida Cataluña. En cuanto a los buses, la portavoz del Sindicato de Inquilinas ha detallado que se ha conseguido retrasar la salida de los buses urbanos mediante un piquete multitudinario.

Y lo mismo, dice, ha ocurrido en entradas de institutos y colegios.

Una protesta que continuará a lo largo del miércoles, con diferentes piquetes en los barrios de la ciudad y la manifestación que saldrá a las 18:00 desde el Paraninfo.

Para lo que queda de jornada, Gallego ha asegurado que la intención es "seguir siendo combativas y luchar combativamente gobierne quien gobierne". "Lo importante ahora mismo es luchar contra los intereses de toda la clase trabajadora conjuntamente y unidas", ha concluido, declarando que las posibles lluvias no les frenarán tampoco.