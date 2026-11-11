Pedro (60), vecino de Canarias en Zaragoza: "El Hierro preocupa, pero el chorreón de cayucos viene de hace años"

Pedro Tomás Díaz nació en Canarias y hace siete años emprendió una nueva vida en Zaragoza. A sus 60 ve con preocupación la "alarmante" crisis de El Hierro, donde han llegado cerca de 7.500 inmigrantes en diez días.

"Los hospitales están desbordados y el puerto de La Restinga, también", lamenta.

La isla tiene poco más de 11.000 habitantes y una red de carreteras limitada, y en menos de dos semanas ha duplicado prácticamente su población por la incesante llegada de embarcaciones.

El Gobierno de Canarias calcula que solo entre el 1 y el 6 de este mes de noviembre han llegado al archipiélago 49 con 4.587 migrantes. De esos cayucos, 35 han ido a parar a El Hierro, donde la presión es "extraordinaria".

Aunque este episodio "no está siendo tan llamativo como el de Ceuta" al no haber una entrada masiva por tierra, Pedro advierte de que el "chorreón" de llegadas viene "de hace años".

Y no solo en El Hierro sino en Lanzarote o en cualquier otra isla.

El propio presidente canario, Fernando Clavijo, alertó de lo que estaba pasando en su última visita a Zaragoza, pero la situación que se está viviendo este mes de noviembre se ha vuelto "insostenible".

Estos días, la comunidad canaria en Aragón, a la que recientemente se la vio participar en la Ofrenda de Flores y de Frutos de las Fiestas del Pilar, está siguiendo con especial atención todas las noticias que llegan desde su tierra.

La Casa de Canarias, de la que Pedro es presidente, cuenta con unos 90 socios, cifra que se eleva hasta los 180 si se tienen en cuenta a los familiares.

Entre ellos hay gente de El Hierro, pero también del resto de islas y todos comparten la misma inquietud.

Los hay que ni siquiera tienen ganas ya de hablar.

Para Pedro, el incesante "goteo" de cayucos hace necesarias "políticas de máximo nivel" para resolver el problema.

Y no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo.

Este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba una partida extraordinaria de 15,8 millones de euros para atender la crisis migratoria.

En las últimas horas también se ha hablado de un refuerzo sanitario y de Policía y Guardia Civil y de ayudas por valor de alrededor de un millón de euros para los sectores más afectados.

Una de las líneas que se contempla es articular un fondo de compensaciones para clubes de buceo, restaurantes, pescadores y sector hostelero de la zona.

Además, el Ministerio de Hacienda estudiará la viabilidad de aplicar beneficios en el IRPF para los residentes de La Restinga similares a los concedidos en la isla de La Palma.

También está previsto aumentar el número de intérpretes y traducción para agilizar la tramitación de los expedientes de derivación a otras islas o a la Península para aliviar la presión en El Hierro.

Para los canarios en Aragón, la reunión que Clavijo mantuvo ayer con el embajador de Senegal España, Ibrahim Al Khalil Seck, es un primer paso, pero dadas las dimensiones de la crisis, se necesitan muchos más.

"Esperemos que los políticos se pongan de acuerdo y ayuden a la población herreña", decía Pedro Díaz en el local de la asociación, en el número 32 de la calle de San Pablo, punto de reunión de los canarios maños para ensayar y pasar un rato juntos.

Como el presidente canario, reclama que Frontex no solo actúe en las islas, sino que se despliegue directamente en las costas de origen para controlar la salida de cayucos.

Según Clavijo, el Ejecutivo central achaca el repunte migratorio a la celebración de unas competiciones deportivas en Senegal que han provocado un mayor aumento policial en este evento y que se desarrollarán hasta el 13 de noviembre, mientras que en Gambia lo atribuyen al inicio de la campaña electoral.

Ha de tenerse en cuenta que, en estos momentos, Canarias supera ampliamente su capacidad máxima al atender a cerca de 3.000 menores.

De hecho, el propio Clavijo insistía en las últimas horas en que "Canarias lleva meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado".

Solo durante el fin de semana llegaron a las costas canarias 1.456 personas, mientras que entre el 1 de octubre y los primeros días de noviembre lo hicieron 10.209, un 58,5% de todas las llegadas marítimas del año.

Cambio de aires

Pedro vivió los primeros años de su vida en Gran Canaria, aunque con el tiempo su familia se fue a vivir a Madrid.

De allí pasó a Andorra, donde desarrolló su vida laboral, y desde poco antes de la pandemia reside en Zaragoza.

Estos días le es inevitable mirar hacia las islas a la espera de que las soluciones lleguen en tiempo y forma y de que la preocupante situación actual no vaya a peor.