Multitudinaria huelga estudiantil de este 11N en Zaragoza: "Que viva la lucha de la clase obrera"

Miles de personas se han unido a la huelga general este 11 noviembre en la plaza San Francisco de la capital aragonesa junto a Organizaciones estudiantiles, sindicatos de clase o colectivos de profesores de colegios.

Gritos como ‘vergüenza me daría desahuciar a una familia’ o ‘que viva la lucha de la clase obrera’ o ‘Abascal hijo de puta’ han sido algunos de los recurrentes.

Desde la Federación de Enseñanza de CGT Aragón cifran en un 48% el seguimiento de la huelga general en la educación pública aragonesa .

Los manifestantes han recorrido las calles de Zaragoza desde el distrito de la universidad hasta llegar a la Plaza España.

Entre los asistentes encontramos a una pareja de 20 años que con esta huelga pretenden luchar por unos derechos dignos como es la vivienda, la educación o la sanidad.

Manifestación estudiantil 11 de noviembre E.E

"Queremos que se pare de quitarnos derechos propios y cosas que son nuestras a costa de beneficiar a unos pocos", confiesa Irene, joven huelguista.

Asimismo, Antonio analiza la situación del país dejando claro que estos costes tan altos no favorecen a nadie.

"Lo que tendríamos que hacer es reinvertir todo lo que hemos acumulado y mejorar el sector educativo ya que el conocimiento debería ser libre", señala Antonio, joven estudiante huelguista.

Entre los motivos que han llevado a hace huelga a miles de personas destacan los bajos salarios, el acceso a la vivienda y los altos precios del combustible.

"Han destruido el sector inmobiliario y mucha gente no puede llegar a fin de mes. O luchamos contra eso o esto no va a cambiar", expresa Eugenio de CGT

Más testimonios

En esta huelga estudiantil no solo han participado jóvenes estudiantes, ha habido madres que han querido acompañar a sus hijos en esta lucha.

Como es el caso de esta madre manifestante que lucha por los derechos de la clase obrera, así como para que los profesionales de la educación tengan un salario digno.

"Lo que queremos es conseguir derechos de la clase obrera, como tener un salario digno comprar una casa o llenar la cesta de la compra", señala esta manifiesta.