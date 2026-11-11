María, encargada de una tienda, sobre la huelga en Zaragoza: "No llevo idea de cerrar a no ser que se pongan violentos"

Desde esta madrugada del 11 de noviembre, la capital aragonesa se encuentra inmersa en plena huelga general.

Dentro de ella, algunos comercios de la emblemática calle Alfonso de Zaragoza, como Kukuxumusu o Cafetería Cibeles, han optado por cerrar para ejercer su derecho a huelga.

Negocio cerrado por la huelga general Idealista

La mayoría de negocios que han decidido no hacer huelga y abrir su negocio, están viviendo con normalidad esta jornada.

Es el caso de María Peris, encargada de Shades World, ha abierto a las 10h de la mañana como cualquier otro día.

"De momento todo sigue la normalidad de todos los días, no llevo idea de cerrar a no ser que se pongan violentos", asegura la comerciante.

Asimismo, la encargada ha manifestado que espera que no haya daños en los establecimientos.

"No me importa que protesten pero espero que no haya destrozos y respeten", subraya Peris.

Otro testimonio

No solo tiendas de ropa han decidido ejercer su derecho a abrir su negocio y no hacer huelga.

Carlota Blanco, camarera de la histórica cafetería de la calle Alfonso, Café 1885, ha notado las consecuencias de esta huelga general.

"De normal suele haber cola para entrar a la cafetería y hoy no. De normal a esta hora estamos llenos y ahora tengo siete mesas de 30", señala la empleada.

Pese a ese descenso de clientes, el negocio contaba con que la jornada de hoy iba a ser distinta.

"Esperábamos que hoy que no viniera tanta gente, es lo que imaginábamos", subraya Blanco.