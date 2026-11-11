La Justicia avala los servicios mínimos del Ayuntamiento de Zaragoza y rechaza las cautelarísimas que pedía UGT

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza ha rechazado la petición de UGT de suspender los servicios mínimos establecidos por el Ayuntamiento para la huelga general.

El sindicato consideraba que los porcentajes fijados por el Gobierno de Natalia Chueca eran desproporcionados y restringían el derecho fundamental a la huelga. Sin embargo, el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL entiende que no existe una desproporción evidente ni una falta de motivación que justifique paralizar el decreto.

Esto hace que el decreto aprobado el pasado lunes por el concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana se mantenga en vigor este 11-N.

La organización sindical había acudido a los tribunales a través de un procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.

En concreto, solicitaba que se suspendiera "de manera inmediata" la resolución municipal y que se ordenara provisionalmente una reducción de los servicios mínimos a los porcentajes que determinase el propio juzgado.

UGT argumentaba que los servicios mínimos fijados desde la plaza del Pilar superaban los que se habían aplicado a la última huelga de referencia el pasado 15 de octubre.

Para respaldar su reclamación, la organización aportó un cuadro comparativo y defendió que los porcentajes fijados en las distintas áreas municipales eran discrecionales, carecían de una motivación objetiva suficiente y suponían una restricción del derecho de huelga recogido en el artículo 28.2 de la Constitución.

Pero para la magistrada, estos argumentos no justifican la suspensión urgente del decreto.

En su resolución destaca que los porcentajes establecidos por el Ayuntamiento se sitúan, con carácter general, entre el 5% y el 15% en la mayor parte de las áreas municipales y que, al analizar el detalle de los puestos incluidos en el anexo del decreto, la mayoría de los servicios mínimos están en el 5%.

El auto también recoge que existen porcentajes superiores para determinados servicios y puestos. En concreto, se contemplan mínimos del 50% en las concejalías y de hasta el 70% para determinados funcionarios sujetos a jornada especial.

La resolución explica que el decreto municipal distingue cuatro grandes grupos de servicios: los esenciales, los necesarios, los necesarios administrativos o similares y aquellos vinculados a la toma de decisiones por parte del Gobierno municipal y del personal directivo.

Dentro de los servicios esenciales y necesarios también se diferencia entre los trabajadores con jornada especial y los que tienen jornada normalizada.

El objetivo de esta clasificación, dice el propio auto, es garantizar tanto el mantenimiento de los servicios esenciales para la ciudadanía como el funcionamiento de los servicios administrativos con el número imprescindible de empleados públicos, sin que ello suponga alcanzar el rendimiento habitual de la Administración.

Por áreas

Uno de los elementos que analiza la magistrada es el informe del Ministerio Fiscal, que se pronunció en contra de adoptar la medida cautelar solicitada por UGT.

Según los datos recogidos en ese informe, los servicios mínimos establecidos para la convocatoria oscilan entre el 9,93% del Área de Hacienda y el 19,43% del Área de Políticas Sociales.

Por encima de estos porcentajes se sitúan el Área de Alcaldía, con un 30,10%, y el de Cultura (30,92%).

La Fiscalía también puso de manifiesto la existencia de diferentes grupos de servicios y porcentajes, con carácter general, de entre el 5% y el 15%. A partir de esa valoración inicial, informó desfavorablemente sobre la suspensión del decreto.

La magistrada coincide con este criterio y considera que los servicios mínimos no pueden calificarse de desproporcionados atendiendo exclusivamente a los porcentajes fijados. En este sentido, recuerda que el derecho de huelga debe compatibilizarse con la obligación constitucional de mantener los servicios esenciales.

Desmontando argumentos

El auto también desmonta la comparación con la huelga del 15 de octubre. UGT sostenía que los porcentajes establecidos para esta nueva convocatoria eran superiores a los que se habían aplicado entonces.

La jueza, no obstante, considera que esa comparación no es suficiente para justificar una suspensión inmediata.

En concreto, recuerda que las plantillas de las distintas áreas municipales pueden ser diferentes entre una convocatoria y otra, por lo que no basta simplemente con comparar los porcentajes de ambas huelgas para acreditar una vulneración del derecho fundamental.

Además, entiende que el decreto del 9 de noviembre distingue las necesidades específicas de cada área y que la mayor parte de los servicios mínimos se mantienen en el 5%.

Contra este auto no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sin embargo, el procedimiento no ha terminado. La magistrada acuerda dar audiencia a la parte contraria para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas en el plazo de tres días. Se trata de un trámite posterior a la decisión urgente, que se ha adoptado sin escuchar previamente al Ayuntamiento debido a la proximidad de la huelga.

La jueza justifica esa tramitación excepcional por el escasísimo margen de maniobra: la convocatoria estaba prevista para el 11 de noviembre y la solicitud de UGT había entrado en el juzgado a las 12.45 horas del día anterior.