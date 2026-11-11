Una de las protestas por la huelga, este miércoles en Zaragoza. E. E.

Arranca la huelga general en Zaragoza: piquetes en la carretera de Castellón y en el polígono de Plaza

Desde esta madrugada del 11 de noviembre, la capital aragonesa se encuentra inmersa en plena huelga general.

Diferentes piquetes se han organizado en distintos puntos de la ciudad. En concreto, uno de ellos está siendo en la carretera de Castellón, a la altura de las cocheras de Avanza.

Son varias decenas de personas las que se encuentran bloqueando esta salida y entrada de Zaragoza generando grandes retenciones.

La Policía Nacional está presente en la zona descongestionando la salida y entrada y a la espera de posibles actuaciones.

El polígono Plaza Imperial es otro de los puntos donde varios manifestantes se han unido, cortando uno de los carriles de la carretera.

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