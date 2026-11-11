Aragón vive la primera huelga general después de 14 años: servicios mínimos y recorrido de las manifestaciones

Aragón afronta este miércoles la primera huelga general en España tras 14 años, agitada por la crisis de la vivienda y el aumento de los costes de la vida.

Son los argumentos esgrimidos por los sindicatos para convocar la jornada, a apenas dos días del inicio de la campaña electoral de las generales. Y a buen seguro marcará también las primeras horas del camino a las urnas.

La huelga está impulsada por las principales organizaciones sindicales, caso de CCOO y UGT, pero la secundan otras tantas: Sindicato de Inquilinas, que ha pilotado las protestas tras el desahucio de Maricarmen Abascal en toda España, CGT, CNT u OSTA, entre otros.

El Gobierno de Aragón ha dado a conocer en los últimos días los servicios mínimos fijados para la jornada. Se busca asegurar la prestación de las principales áreas de gestión pública: sanidad, educación, administración de justicia o medios de comunicación de titularidad autonómica.

De acuerdo a las órdenes publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se han fijado servicios mínimos del 100% en la atención de urgencias hospitalarias y del 061, cobertura de terapias vitales (por ejemplo, hemodiálisis) o del personal de las UCIS.

También contará con ese porcentaje la sala de emergencias del 112 Aragón, el transporte sanitario del mismo organismo y los efectivos de rescate en helicóptero. Al igual que la protección de víctimas de violencia sobre la mujer y efectivos relacionados con garantizar "suministros energéticos básicos".

Los juzgados de guardia abrirán con el 100% de su dotación habitual. Las empresas públicas Sarga y Aragersa, del ámbito medioambiental y de proyección civil, mantendrán movilizado al operativo de prevención y extinción de incendios forestales. Constarán de ocho brigadas helitransportadas y once terrestres.

En educación Infantil y Primaria se ha establecido el baremo del 25% para el profesorado, personal directivo, auxiliares de educación especial y en comedores escolares.

Respecto a los medios de comunicación, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Aragón TV y Aragón Radio) ha fijado un 19,81% de la plantilla total, 103 personas. La duración de los informativos se ha reducido a 45 minutos.

Al 50%

En la franja del 50% quedan, por ejemplo, la plantilla para hospitalizaciones ordinarias y el resto de servicios sanitarios catalogados como no urgentes. Las donaciones externas de sangre se desarrollarán al 60% de la capacidad logística habitual.

En Educación, funcionarán a la mitad las escuelas y guarderías de Educación Infantil; al 75% los monitores de comedor escolar en educación especial y, en el resto, se fija una ratio de uno por cada 60 alumnos de Infantil o 100 en Primaria.

Como ya se dio a conocer la semana pasada, las rutas regulares de transporte de viajeros que realicen siete o más expediciones, se reducirán hasta el 40%. Las de entre cuatro y seis, pasan a dos. Con las de tres, se mantiene una.

El personal de residencias contará con servicios mínimos del 80% en atención directa al usuario (sanitarios y auxiliares). Serán del 50% para la plantilla de cocina, limpieza o lavandería.

Manifestaciones

Se han desarrollado distintas acciones y protestas esta madrugada, desde medianoche. Las manifestaciones y concentraciones de la mañana estarán protagonizadas por los estudiantes en mayor medida.

En Zaragoza, la convocatoria estudiantil unitaria tendrá lugar desde las 12.00 en la Plaza San Francisco. Hay otras convocadas en Huesca (11.00 horas, parque San Martín), Andorra (12.00), Teruel (13.00) o Monzón (10.00).

No obstante, se espera que las movilizaciones principales, si el tiempo lo permite, se desarrollen por la tarde. En la capital aragonesa se producirán varias de forma simultánea.

CCOO y UGT han lanzado una convocatoria desde la Puerta del Carmen (18.00 horas). Transcurrirá por el Paseo de María Agustín hasta la Plaza de Europa pasando por el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, donde tendrán lugar más acciones reivindicativas.

El Sindicato de Inquilinas, CNT, CGT, OSTA o CUT, entre otros, se han unido en otra convocatoria que partirá del Paraninfo a la misma hora y recorrerá Paseo de la Independencia, Avenida Cesaraugusto y el Puente de Santiago hasta la rotonda de la Avenida Pirineos.

En Teruel no hay prevista marcha por la tarde, pero sí en Huesca, a las 18.30 desde la Avenida de Ramón y Cajal. En Alcañiz, la convocatoria será a las 19.00 en la Plaza de España.

La jornada también cuenta con una parte legal por parte de los convocantes. El Sindicato de Inquilinas ha habilitado por ejemplo un número de teléfono para su equipo jurídico, ante casos de detención u otras consultas: 658302441.

CGT, CNT, OSTA y varias asociaciones vecinales de la capital han habilitado asimismo puntos de avituallamiento.

Incertidumbre

Según detallaron las organizaciones empresariales en Aragón, la incertidumbre marca esta jornada. Y es que, 14 años después de la última convocatoria, no hay pistas sobre el posible seguimiento de la huelga.

CEOE y Cepyme difundieron la semana pasada información a sus empresas sobre los procedimientos a seguir en caso de huelga o para resolver dudas legales. Hay un canal habilitado a lo largo de la jornada para comunicar el personal que ha secundado los paros.

En 2012, la última huelga general hasta la fecha se desarrolló a raíz de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Fue la segunda jornada de paros en ese año.