Venden una casa rural de 350 m² con finca de 1.000m², piscina, árboles frutales y lista para entrar a vivir

Encontrar una vivienda en las grandes ciudades se ha convertido en un gran reto.

La tentación de irse a vivir a un pueblo aumenta como alternativa para afrontar esta situación desesperada en la que muchos jóvenes se encuentran hoy en día.

Una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años gracias al auge del teletrabajo, que ha hecho posible vivir más lejos de los grandes núcleos urbanos sin renunciar a las oportunidades laborales.

Por ello, la España rural se ha convertido en una de las alternativas que se han puesto sobre la mesa.

Aragón cuenta con pueblos rurales donde existen más oportunidades y donde la vida, alejada de la velocidad de la ciudad, supone un auténtico lujo en tiempos de estrés y ansiedad.

En este contexto, consultar portales inmobiliarios como Idealista puede ser una alternativa para quienes buscan adquirir una propiedad rural.

Entre las opciones disponibles destaca esta casa rural situada en el municipio de La Fueva, a los pies de los valles del Cinca y del Ésera.

Casa Rural en Venta en La Fueva Idealista

Se trata de dos viviendas que suman aproximadamente 350 m² construidos, además de terrazas cubiertas y zonas exteriores.

La propiedad cuenta con un total de 5 dormitorios, 4 baños, aire acondicionado con bomba de frío/calor, placas eléctricas de calefacción en todas las habitaciones, ventanas con mosquiteras, acabados y estanterías en madera de enebro.

Además, incluye una parcela trasera de unos 1.000 m² con terrazas y algunos frutales y olivos, y otra de aproximadamente 1.200 m² frente a la casa, ampliando aún más las posibilidades del conjunto.

Casa Rural en Venta en La Fueva Idealista

Asimismo, existe la posibilidad de edificación adicional en la parcela urbana del jardín si los futuros compradores están interesados en ello.

El precio de venta es de 575.000 euros, según el anuncio publicado en Idealista. Una excelente oportunidad para aquellos que busquen una vivienda en la provincia de Huesca.

Casa Rural en Venta en La Fueva Idealista

El conjunto conserva el encanto de la arquitectura tradicional de la zona, con arcos del siglo XII, combinándolo con confort, funcionalidad y unas excelentes prestaciones modernas.

A todo ello se suma su privilegiada ubicación en La Fueva, en la comarca de Sobrarbe, donde podrás disfrutar del encanto de una casa tradicional de piedra, con jardín y unas magníficas vistas.