Los retrasos y las cancelaciones marcan el día en Delicias: "Me molesta pero lo entiendo, los maquinistas se juegan la vida"

La huelga de maquinistas de Renfe convocada para hoy, 10 de noviembre, por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) está dejando retrasos y cancelaciones en la estación Delicias de Zaragoza.

Aunque la propia compañía había fijado servicios mínimos, según fuentes oficiales de Renfe, aseguran que "mayoritariamente se están cumpliendo, pero hay algunas supresiones de trenes de servicios mínimos".

En este sentido, desde la entidad han informado que "ha habido tres retrasos en trenes regionales, cuatro supresiones en trenes de cercanías y un AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona y otro Zaragoza-Barcelona que se han suprimido aunque estaban en mínimos".

Esta está siendo la primera jornada de paros. El jueves, 12 de noviembre, será la segunda y habrá paros parciales.

"Me molesta pero lo entiendo"

Quienes sufren estos retrasos y cancelaciones son los viajeros. Es el caso de Juan Erviti, pasajero 'atrapado' ( por un rato) en Zaragoza.

Erviti viajaba en coche desde Pamplona a Zaragoza para coger un tren a Barcelona. Sin embargo, todo se ha truncado cuando ha descubierto al llegar a la estación "mi tren ya no existía".

Pese al trastorno y verse obligado a comprar de urgencia un billete en Iryo, el afectado exculpa a los trabajadores ferroviarios y carga contra la gestión política.

"Me molesta, pero los maquinistas se están jugando la vida, lo entiendo. Este país y el Gobierno son un desastre".

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