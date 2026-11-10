Uno de los primeros piquetes en Zaragoza por la huelga general. E. E.

Primeros piquetes en Stellantis, la Plataforma Logística de Zaragoza y FCC por la huelga general: "Hay ánimo de huelga"

Zaragoza está viviendo este martes por la noche los primeros piquetes por la huelga general.

Sindicatos como CCOO, UGT, CNT o el Sindicato de Inquilinas se han acercado hasta las instalaciones de FCC con banderines, megáfonos y una gran pancarta con el lema 'Huelga general 11-N: por la vivienda y el salario. ¡Paremos la producción!'.

También han ido hasta allí autoproclamados grupos de antifascistas vestidos de negro y con mascarillas para taparse el rostro.

Esto ha hecho que en el entorno de FCC, en la carretera de Castellón, haya un fuerte despliegue policial.

"Han montado un cordón", informaban desde el Sindicato de Inquilinas a través de sus redes sociales.

El líder de Comisiones en Aragón, Manuel Pina, ha asegurado que en esta "primera parada" había ya "mucha gente" y "ánimo de huelga".

"Hay ánimo de que la jornada sea un éxito. Primero en las empresas y luego, en la calle", decía en referencia a la manifestación de las 18.00.

Él mismo ha confirmado la existencia de piquetes en otros puntos críticos como la fábrica de Stellantis, en Figueruelas o la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

De cara a este miércoles, colectivos como el Sindicato de Inquilinas han anunciado piquetes matutinos en puntos como el Pabellón Príncipe Felipe o un bicipiquete en la plaza de Los Sitios.

Mientras, UGT y CCOO estarán presentes en otros como el de Mercazaragoza, en los principales polígonos de la ciudad o frente al Ayuntamiento de Zaragoza y la sede del Gobierno de Aragón.

En estos momentos también son cerca de 70 personas encerradas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza como antesala de la huelga.

La protesta ha empezado a las 20.00 y, según ha podido saber EL ESPAÑOL, continuará hasta mañana miércoles.

La intención de los manifestantes es pasar toda la noche en la Facultad, aunque no estarán allí toda la jornada del 11-N, ya que saldrán para "hacer ruido".

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