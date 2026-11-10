El presupuesto de Educación crece un 24 % y lanza un plan de choque histórico de 50 millones para infraestructuras

Una Educación dotada con “más recursos que nunca”, unos 1.900 millones de euros, que constituyen “la mejor defensa de lo público que puede existir”: así ha definido la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, la sección 18 del proyecto de Presupuestos de Aragón para el ejercicio 2027.

Las cuentas del Departamento ascienden a 1.897,6 millones y consolidan el compromiso del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón con el Estado del Bienestar en esta XII Legislatura: los recursos propios se incrementan en un 24 % respecto al último ejercicio, concretamente en 361 millones.

“Estos Presupuestos nos van a permitir transitar desde lo que ha sido durante décadas una Administración volcada en el mantenimiento y acaso la mera supervivencia de un servicio público esencial, hacia una gestión de las políticas educativas y científicas que está viviendo ya una transformación estructural”, ha expuesto la Consejera ante los grupos parlamentarios. “Ni banderas, ni pancartas, ni eslóganes: hablamos de recursos y de gestión; hablamos de política”, ha aseverado.

A lo largo de su comparecencia en la comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública, Susín ha situado en el centro de la acción política de la Consejería una inversión “histórica” en infraestructuras educativas y en eficiencia energética, concebida para revertir el deterioro acumulado durante décadas en la red de centros públicos de la Comunidad Autónoma.

Las partidas destinadas a obras y equipamientos del capítulo VI supera los 50 millones de euros; de ellos, 45,5 millones se consignan para construir, reformar y modernizar colegios e institutos en las tres provincias y se incluyen las transferencias de capital y las partidas europeas del Programa FEDER para actuaciones de aislamiento térmico, optimización energética y renovación de instalaciones.

El programa 'Aulas que respiran' contará en 2027 con 15 millones de euros para garantizar el confort climático, triplicando así la inversión ejecutada en 2026, de 5 millones, que se han traducido hasta la fecha en 173 actuaciones en 116 centros educativos públicos de Aragón.

“La red de colegios e institutos públicos de Aragón no está adaptada para afrontar olas de calor de hasta 40°C, en muchos casos por la antigüedad de las infraestructuras, algunas centenarias. Esto, que en otras Legislaturas se ignoraba o se pretendía solventar con parches, necesitaba de una planificación rigurosa que en estos Presupuestos es ya una realidad”, ha defendido Carmen Susín.

Además, con el objetivo de asegurar la máxima eficacia técnica en el gasto, la Consejera ha anunciado el despliegue del inventario técnico del patrimonio educativo, una herramienta diagnóstica exhaustiva que evaluará la envolvente y los sistemas energéticos de cada centro.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones clave como la mejora de cubiertas en las residencias del IES Pirámide y el CPIFP Montearagón en Huesca o del CRA Cuna de Jiloca en Santa Eulalia; la reforma de la eficiencia energética del IES Virgen del Pilar y la modernización de los sistemas de climatización e instalaciones eléctricas del CPIFP Los Enlaces, ambos en Zaragoza.

Susín también ha detallado un plan de actuaciones, coordinado por la Dirección General de Infraestructuras Educativas y Equipamientos con los Servicios Provinciales: en el caso de la provincia de Huesca, se consignan más de 4,5 millones de euros en 2027 para la construcción del segundo IES de Monzón con una inversión total plurianual superior a los 15,9 millones que reunirá Secundaria, Bachillerato y FP. Se destinan 2,25 millones a obras en el CRA Montearagón (Chimillas), la ampliación del IES Sierra de Guara y el nuevo centro de Caneto, además de impulsar intervenciones en Binéfar y Barbastro.

En la provincia de Zaragoza, destacan los 3,8 millones de euros para ampliar el CPI El Espartidero en el barrio zaragozano de Santa Isabel; 3,3 millones para el CPI Valdespartera IV; 3 millones para transformar y ampliar con Secundaria el Valdespartera III y 2,6 millones para el IES Valdespartera.

También se incluye presupuesto para intervenir en el IES Conde de Aranda de Alagón, para la Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen y el CEE Segeda, ambos en Calatayud; en el IES María Moliner, el CPI Mariano Castillo de Villamayor, el IES Cierzo de La Muela y para la ampliación de FP en el IES Rodanas de Épila.

En cuanto a la provincia de Teruel, los Presupuestos de 2027 recogen el impulso a la fase II del CEIP Ensanche y se financia la construcción del Hangar de FP para Mantenimiento Aeromecánico de Aviones en el Aeropuerto de Teruel a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).Las cuentas del Departamento desconcentran crédito hacia los mencionados Servicios Provinciales para poder suprimir barreras arquitectónicas e instalar ascensores en centros del territorio para garantizar, de la mano de las Diputaciones Provinciales, “que cualquier alumno del medio rural estudie en las mismas condiciones de calidad y confort que otro que reside en una de las capitales de provincia”, en palabras de la titular de Educación, Ciencia y Universidades.

Prioridades

La Consejera ha estructurado lo que ha denominado la hoja de ruta “transformadora” del Departamento en torno a cinco prioridades estratégicas: la primera de ellas, la dignificación de la labor docente con el incremento retributivo del 7,75 % y la mejora de sus condiciones laborales.

A este objetivo se suman la puesta en marcha y consolidación del mencionado plan de choque en infraestructuras y confort climático, así como el trabajo por la igualdad de oportunidades y protección a las familias a través de la equidad en el acceso a la educación y el refuerzo de servicios complementarios, como comedores escolares (39 millones) y transporte escolar (26,5 millones).

En cuanto a la Educación Superior, el Presupuesto asegura la implementación de un modelo estable de financiación para la Universidad pública que garantiza su suficiencia y sostenibilidad, con una transferencia básica que asciende a 245 millones de euros, con 51,5 millones más que en el ejercicio anterior y, por último, el despegue definitivo de la ciencia e investigación, ejemplificado en un Fondo de I+D+i que marca su récord, con 246,7 millones, para impulsar la captación y retención de talento investigador y el fomento de la transferencia de conocimiento al tejido empresarial.

En la comparecencia Susín ha recordado que el nuevo modelo global de financiación de la Universidad de Zaragoza (2027 – 2031) está a punto de cerrarse y ha destacado que en el Presupuesto de 2027 hay 17,5 millones asignados a investigación e infraestructuras universitarias y cerca de 3 millones de euros para reformas clave, como la de la Facultad de Medicina.

Por su parte, la Dirección General de Ciencia e Investigación incrementa su presupuesto propio un 25 %, hasta los 34,7 millones, para respaldar la atracción y retención del talento científico mediante la ampliación del programa de contratos postdoctorales Odón de Buen de 19 a 25 plazas, la dotación a la Fundación ARAID con más de 5 millones de euros y la convocatoria de 8 millones de euros a 3 años para proyectos de investigación aplicada y tecnologías disruptivas (Deep Science & Tech).

Ante los grupos parlamentarios, Susín ha defendido que “no cabe hablar de recorte alguno porque las matemáticas no pueden retorcerse y los hechos objetivos, tampoco”: “Con Jorge Azcón como Presidente de Aragón se ha reforzado el sistema educativo: se ha invertido más que nunca en los centros sostenidos con fondos públicos y los docentes están mejor pagados”, ha afirmado.

La Consejera ha subrayado que el Presupuesto del Departamento de Educación en 2027 representa un punto de inflexión, “un antes y un después”, y que pone negro sobre blanco cifras y plazos al servicio de toda la comunidad educativa, del territorio y del conocimiento. “Apoyar la educación y la ciencia del mañana es el mejor legado que podemos ofrecer a todos los aragoneses, más allá de esta Legislatura o de las que vengan”, ha dicho Carmen Susín, y ha ratificado la determinación del Ejecutivo de continuar trabajando para “superarnos, mejorar, crecer y construir ese Aragón de oportunidades en el que creemos firmemente”.