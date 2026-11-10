El PP ganaría las elecciones generales en Aragón y Vox y CHA-Frente amplio se juegan un escaño por Zaragoza

El PP ganaría hoy las elecciones generales en Aragón con cinco diputados y sería la fuerza más votada en Zaragoza, Huesca y Teruel.

Los populares se sitúan a la cabeza con más del 33% del voto en las tres provincias, aunque bajarían dos diputados respecto a 2023, según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Su descenso beneficiaría a Vox, que subiría hasta los tres escaños, uno por provincia.

El partido de Abascal podría duplicar su resultado nacional con 66 diputados, mientras que Aragón conseguiría triplicarlo con más del 20% de los votos en Zaragoza y Teruel.

En ninguna de las tres provincias lograría dar el sorpasso al PSOE, que repetiría la marca de hace tres años con cuatro escaños.

Como sucedió entonces, cuando convenció a 220.464 votantes, tendría dos por Zaragoza, uno en Huesca y un tercero en Teruel.

Su mejor resultado lo conseguiría en esta última provincia con un 31,3% de los sufragios, a unos cuatro puntos de los populares.

Escaños por comunidad autónoma / Noviembre 2026 PP PSOE Vox Frente Amplio Podemos ADELANTE Compromís CC ERC Junts BNG EH Bildu UPN EAJ-PNV 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 24 18 15 6 4 2 3 2 2 4 2 2 12 11 8 6 5 3 2 2 1 16 10 5 8 7 6 7 18 6 9 6 1 4 3 2 13 6 2 2 3 1 17 9 9 3 1 5 2 3 2 1 2 2 6 7 3 Fuente: SocioMétrica

Mucha más distancia habría en Zaragoza, donde los conservadores llegarían al 33,3% y los de Pedro Sánchez no pasarían del 26,2%.

Son siete puntos de diferencia, los mismos que les separan en Huesca, donde Feijóo se dispararía a un 36,2% del voto y los socialistas estarían en el 29,2%.

Sin embargo, a menos de tres semanas de la decisiva cita con las urnas hay todavía mucho por decidir.

Aunque la victoria del PP parece incontestable, hay un diputado que 'baila' en la provincia de Zaragoza.

En estos momentos iría a parar a la candidatura de CHA-Frente Amplio, pero por muy poco.

La candidatura de Marina Rodríguez conservaría el diputado que la pasada legislatura fue a parar a Sumar al convencer al 12,5% del electorado, convirtiendo a Aragón en una de las tres comunidades en las que el partido de Ada Colau conseguiría representación.

No obstante, Vox podría terminar arrebatándoselo y subiendo hasta los dos escaños por Zaragoza.

En estos momentos, los de Abascal -que en 2023 llegaron a los 103.887 votos- sacarían el segundo diputado en el 54% de los escenarios.

¿Y a quién se lo quitarían? O bien al PP (32%) o bien a CHA-Frente Amplio (26%), según la encuesta de SocioMétrica.

Lo que parece seguro es que Carmen Rouco conseguirá 'hueco' en el Congreso de los Diputados, lo que obligará a elegir al tercer vicepresidente de las Cortes en ocho meses.

En Huesca, PP y Vox se juegan el tercer escaño.

Si las elecciones se celebrasen hoy, populares, socialistas y voxistas empatarían con uno cada uno, pero si la campaña es favorable al PP, los de Feijóo podrían recuperar el segundo diputado que sí ataron las pasadas generales, cuando sumaron 257.670 votos en todo Aragón.

En el caso de Teruel, el PP sacaría el segundo diputado en el 23% de los escenarios. De ser así se lo quitaría a Vox, mientras que el PSOE se quedaría el tercero.

Tras la renuncia de CHA, Frente Amplio no se presentará en esta provincia. Quien sí lo hace, pero no tendría opciones, es Teruel Existe.

Pese a concentrar sus esfuerzos en la provincia que les vio nacer, los de Tomás Guitarte se quedarían fuera del reparto de escaños con aproximadamente un 7,3% del voto.

Semanas de cambios

Los últimos sondeos de SocioMétrica para EL ESPAÑOL dan una única suma posible a nivel nacional: la de PP y Vox.

Además, hay un 93% de posibilidades de que los populares sean la primera fuerza.

No obstante, tanto en el plano estatal como el autonómico puede haber cambios de aquí al 29-N. Por delante quedan semanas de entrevistas, debates y 'cara a cara' que podrían ser claves para movilizar a los indecisos.

Es raro que quienes a estas alturas ya tienen decidido a quién van a votar vayan a cambiar de parecer, pero para quienes dudan entre unos y otros o directamente no saben si irán al colegio electoral, la campaña puede terminar convirtiéndose en el impulso que necesitan.

Ficha técnica

Tracking electoral para El Español: acumulado de 5.460 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.