Exterior del Campus San Francisco de Zaragoza. E. E.

Más de 50 estudiantes se encierran en la Facultad de Filosofía de Zaragoza por la huelga general: "Será histórico"

Más de 50 personas se han encerrado este martes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza como antesala de la huelga general.

La protesta ha empezado a las 20.00 y, según ha podido saber EL ESPAÑOL, continuará hasta mañana miércoles.

La intención de los manifestantes es pasar toda la noche en la Facultad, aunque no estarán allí toda la jornada del 11-N, ya que saldrán para "hacer ruido".

"Es la primera huelga de nuestra generación, tenemos que estar a la altura", decía una de las 50 personas que está haciendo noche en la Facultad.

Todos ellos, explicaba él mismo, son universitarios, y la previsión es que siga llegando más gente en las próximas horas.

De la huelga general esperan un día "histórico".

En este sentido, avanzan que en la Universidad no va a ser "un día más".

"Hace tres meses era imposible pensar en un encierro en la Facultad", agregan.

Uno de los momentos clave llegará a mediodía, cuando comenzará la manifestación estudiantil, que partirá a las 12.00 de la plaza de San Francisco.

Antes, el sindicato de inquilinas ha organizado bicipiquetes y a partir de las 17.00 hay previstas varias columnas para confluir en la manifestación del Paraninfo, una de las dos que se han organizado en la capital.

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