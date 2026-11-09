La Unión Europea retoma la Travesía Central del Pirineo por Aragón y optará a financiación de proyecto prioritario

La Unión Europea ha planteado financiación para la Travesía Central del Pirineo (TCP), uno de los principales proyectos en materia ferroviaria de la Comunidad, según han informado el eurodiputado popular Borja Giménez Larraz y el presidente Jorge Azcón.

La medida adoptada por la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo se enmarca dentro de la financiación del nuevo marco plurianual 2028-2034. El martes, la propuesta se validará en Bruselas.

A falta de concretar cifras económicas, supone un impulso para la iniciativa. Es uno de los cinco tramos españoles en el mecanismo Conectar Europa, que otorga a la TCP el estatus de proyecto prioritario.

La recuperación de la línea internacional Zaragoza-Pau a través del túnel del Somport ya se propuso el año pasado para recibir esta misma financiación plurianual. De este modo, ambos proyectos figuran en la previsión a medio y largo plazo de la UE.

Respecto a la TCP, Borja Giménez Larraz ha marcado el objetivo de 2050. Los plazos relativos a Canfranc apuntaban a la década de 2030, aunque el proceso se ha dilatado y con él la fecha de finalización prevista.

"Hemos visto cómo la TCP acumulaba polvo en algunos cajones y es indudable que la falta de compromiso por parte del Gobierno de Francia es indudable", ha apuntado.

Giménez Larraz ha destacado la voluntad del Gobierno de Aragón de poner en marcha la infraestructura. Ahora, "se ha producido un avance importante", celebra.

Como ha precisado, uno de los motivos que impulsan ahora la TCP es la movilidad militar, como ya sucedió con el Canfranc. "Se considera que este proyecto podría ser elegible para determinadas convocatorias. Da estabilidad política para la reactivación en los próximos años", ha insistido.

La reapertura de la línea internacional, aunque condicionada por la inestabilidad política en Francia, tiene menos dificultades. Como ha recordado el eurodiputado, solo 33 kilómetros separan Bedous de la cara norte del Somport.

"Histórico"

Por su parte, el presidente Jorge Azcón ha calificado de "histórico" el paso dado con la TCP. "Es una noticia fundamental en un momento de tanta inseguridad para el sistema ferroviario", ha resaltado.

El líder de la DGA ha llegado a asegurar que significa "un antes y un después". "Una de las obsesiones de este Gobierno es volver a poner en el mapa las conexiones a través del Pirineo", ha insistido.

Cabe recordar que hace cerca de un año, la delegación de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo que visitó a Aragón pidió más "argumentos" a la DGA para que la TCP optase a financiación. Dicha cuestión se materializa ahora.