Incertidumbre entre las empresas de Aragón ante la primera huelga general en España en 14 años

La incertidumbre marca la espera hasta la huelga general del próximo miércoles, 11 de noviembre. Es el sentir en las empresas aragonesas, según explican desde distintas organizaciones de la patronal.

La convocatoria cobra especial trascendencia para las pequeñas y medianas empresas, con un personal más reducido y que no tienen la obligación legal de contar con un comité de huelga.

En las grandes, trasladan desde CEOE, tampoco existe una estimación clara respecto al posible impacto de las movilizaciones. Tampoco en términos de seguimiento, el principal quebradero de cabeza.

En Aragón, CEOE y Cepyme han remitido una circular a sus empresas asociadas para aclarar dudas y abordar cuestiones claves para el desarrollo de la actividad económica en dicha jornada.

Entre ellas, figuran asuntos legales y económicos o, por ejemplo, la posibilidad de tramos de huelga parcial. Durante el 11-N, las organizaciones empresariales han habilitado canales para comunicar el seguimiento en distintas franjas horarias.

El dossier detalla que es ilegal contratar personal ajeno a la empresa durante la jornada, reasignar funciones o "disimular" los efectos de la huelga a través de otros medios.

En última instancia, se confiere la posibilidad de recurrir al cierre patronal. Se trata de una medida extraordinaria, solo aplicable en caso de violencia u ocupación de los locales comerciales.

De toda la documentación, fuentes de Cepyme señalan que las principales dudas de las empresas surgen a raíz de cuestiones más "rutinarias" o por desconocimiento, sobre todo en las de menor tamaño. Y es que han transcurrido casi 14 años justos de la última huelga general, en 2012.

Entonces, un 14 de noviembre, los sindicatos cifraron el seguimiento en un 77% a nivel nacional en el sector público y privado. En Aragón, entre los funcionarios de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza se cifró en el 75%.

Servicios mínimos

Durante los últimos días, el Boletín Oficial de Aragón ha confirmado distintos servicios mínimos en el ámbito público para la jornada. Tendrá un 100%, por ejemplo, el transporte de medicinas estratégicas o los autobuses penitenciarios desde Zuera y Daroca. Los medios públicos autonómicos contarán con un 43% de cobertura.

En los servicios de viajeros de uso general se han fijado distintos baremos. Para las rutas con hasta tres expediciones de ida y vuelta, se garantiza una completa.

De cuatro a seis, estarán fijas dos; en las de siete o más, el 40%. Las rutas iniciadas antes del inicio de los paros deberán completarse, detalla el BOA.

Por otro lado están los servicios de seguridad y mantenimiento, otra tipología. Son aquellos destinados a proteger bienes, equipos e instalaciones de las empresas para permitir la reanudación posterior de la actividad. Estos se negocian entre la empresa y el comité de huelga.

Asambleas de la huelga en Zaragoza Sindicato de Inquilinas

El camino a la huelga general arrancó con las multitudinarias protestas por la situación de la vivienda y el aumento del coste de la vida. Si bien estaban promovida por el Sindicato de Inquilinas, el resto de organizaciones generalistas han recogido el testigo.

Así, la jornada del miércoles contará con dos convocatorias diferenciadas. No ha sido posible unificarlas en Aragón y CCOO-UGT irán por un lado. El resto, por otro.

La huelga se desarrollará a dos días del inicio de la campaña electoral del 29-N. La vivienda se perfilaba como una de las cuestiones principales en el camino a las urnas hasta el trágico accidente de Urda y la posterior dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.