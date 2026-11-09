Eva Valle acusa a Sánchez de "boicotear" los centros de datos y la oposición critica la falta de empleo: "Están en la nube"

La consejera de Economía de Aragón, Eva Valle, ha cargado este lunes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por “boicotear” los centros de datos con una regulación que pretende que España “se retire del terreno de juego”.

En su opinión, el único problema del modelo viene por la situación de la red de transporte, “inaceptable” para un país como España.

Valle ha prometido aplicar la tecnología para identificar las mejores inversiones; aquellas que tengan “mayor capacidad de arrastre”.

En concreto, se utilizará para aumentar el rigor, la agilidad y la toma de decisiones e identificar de forma temprana cuellos de botella en las declaraciones de interés general.

Su presupuesto incluye 2,5 millones para el impulso al sector de la defensa y otros tantos para digitalización. También aparecen 17,5 para el desarrollo del DAT Alierta.

La oposición no es tan optimista. El PSOE critica que Aragón lo fíe todo a los centros de datos y se haya emborrachado de “grandes cifras”. “Los empleos están en la nube. Estarán en Virginia o en Texas, pero aquí, poco”, censuraba el socialista Pedro Polo.

En su opinión, el PP recibió un Ferrari “con el depósito lleno” gracias a la gestión del Gobierno de Javier Lambán. Pero “las burbujas estallan” y “no se puede fiar todo a la inercia”, han replicado.

Pese a las críticas de la oposición, Valle asegura tener clara su hoja de ruta, con seis grandes ejes que pasan por fortalecer el tejido productivo, reforzar la competitividad, aprovechar las grandes transformaciones tecnológicas y económicas y maximizar el efecto tractor de las economías.

La titular de Economía ha hecho también hincapié en la importancia de la internacionalización en un contexto de tensiones e incertidumbre.

Se trata de un escenario que entraña un considerable riesgo para una economía tan “abierta e industrial” como la aragonesa. ¿Y qué se tiene que hacer? Abrirla todavía más y garantizar que en sectores clave como la agricultura, la ganadería o la industria hay “las mismas reglas del juego para todos”.

Otra de las grandes líneas del Departamento será la apuesta “firme” por el diálogo social.

A su juicio, es una de las fortalezas diferenciales de Aragón, ya que contribuye a la competitividad y a la capacidad de generar empleo. “Debe aportar confianza y estabilidad”, ha subrayado.

Sin embargo, para la izquierda, esto se contradice con los “peajes” de Vox, que han hecho que Aragón quite un 50% a organizaciones empresariales y sindicatos.

Para IU directamente no hay milagro económico sino “especulación con los enchufes”. Tampoco comparte Marta Abengochea que se aproveche el negocio de la guerra para hacer riqueza.

En esta línea, Migue Jaime, de CHA, ha pedido ir más allá de los anuncios y concretar el número de empleos y retorno fiscal de las grandes inversiones, poniendo también el acento en la necesidad de conectar formación y empleo.