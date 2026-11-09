El Español de Aragón y Air Horizont sortean dos vuelos gratis a Sevilla desde el aeropuerto de Zaragoza

¿Quieres volar GRATIS a Sevilla desde Zaragoza para acabar con buen pie noviembre?

El Español de Aragón y Air Horizont te lo ponen muy fácil con el sorteo de un vuelo de ida y vuelta para dos personas entre todos sus seguidores en redes sociales.

Para participar en el sorteo de DOS PLAZAS GRATUITAS (con un ganador) basta con seguir a El Español de Aragón (@elespanoldearagon) y Air Horizont (@air_horizont_) en Instagram, dar ME GUSTA al post del sorteo y mencionar a la persona con la que te gustaría viajar.

El sorteo finalizará el lunes 21 de diciembre a las 10.00 horas y el nombre del ganador se comunicará a través de mensaje privado ese mismo día.

Los vuelos

Esta conexión directa Zaragoza-Sevilla nace como respuesta extraordinaria y temporal a la actual situación del transporte ferroviario entre ambas ciudades.

La compañía va a operar seis fechas entre el 20 de noviembre y el 8 de diciembre, ofreciendo vuelos de ida y vuelta en el mismo día y una alternativa rápida y directa para desplazamientos tanto profesionales como personales.

Los vuelos van a salir del Aeropuerto de Zaragoza y serán operados con aeronaves de Air Horizont con capacidad para 168 pasajeros. El trayecto tendrá una duración aproximada de 1 hora y 25 minutos.

En este sentido y con la situación ferroviaria presente en España, la aerolínea aragonesa no descarta prolongar la ruta más allá del 8 de diciembre.