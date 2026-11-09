Biendicho (Vox) anuncia un "cambio de prioridades" en Medio Ambiente y CHA le exige que sea claro con el trasvase

El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha anunciado este lunes un “cambio de prioridades” y de rumbo en la gestión del Departamento.

El objetivo, ha dicho en las Cortes, es abordar los problemas “reales” de los aragoneses.

El diputado voxista ha defendido una política ambiental basada en la gestión, la prevención y el equilibrio frente a un modelo concebido “únicamente desde las restricciones”.

Para ello tendrá 302,99 millones de euros, una partida que se ha negado a comparar con las de otros años por los 149 millones de “dopaje” que había entonces entre los 60 millones Fondo de Inversiones de Teruel y los 89,9 de fondos europeos.

Hasta 86 millones irán a parar a gestión forestal, un 69% más.

Biendicho ha dejado claro que proteger los montes no es solo “reaccionar cuando aparecen las llamas”.

Se necesita actuar antes de que lleguen los meses de mayor riesgo mediante tratamientos selvícolas, mantenimiento de pistas, reducción del combustible vegetal y aprovechamiento responsable de la madera y la biomasa.

“Conservar es gestionar el monte. No es abandonarlo”, ha recordado, reivindicando la presencia responsable de agricultores, ganaderos, cazadores y profesionales forestales como aliados.

Todo esto requiere de personal estable, preparado y especializado, de ahí las 20 plazas nuevas de APN -50 en tres años- que están sobre la mesa.

Al ‘factor humano’, añade, también, 13,44 millones para contratar medios aéreos y 1,2 millones para renovar vehículos de los APN, empezando por aquellos que superen los 200.000 kilómetros.

Por otra parte, Biendicho se ha comprometido a mejorar la capacidad de respuesta del Inaga, señalado tras el estallido del ‘caso Forestalia’.

En concreto, el presupuesto incorpora 275.000 euros para crear nuevas plazas y reforzar su estructura.

Además, el Instituto Aragonés del Agua contará con 90,67 millones para mejorar los abastecimientos, la depuración y las infraestructuras hidráulicas de los municipios aragoneses. De esta cantidad, 13,1 millones se destinan al Plan Especial de Depuración.

En otro orden de cosas, el consejero ha destacado los 2,3 millones previstos para la conexión entre Astún y Candanchú.

Críticas de la oposición

A Pilar Buj, de Aragón Existe, no le han valido sus explicaciones. Para ella es una “paradoja fascinante” que Vox se haya sentado por fin en la silla de la “evidencia científica”. “Bienvenidos a la realidad, nos alegramos de que abandonen la pancarta”, le ha dicho al titular de Medio Ambiente.

Pero no todo han sido 'piropos', ya que la formación detecta incoherencias entre lo que se presupuesta y lo que se predica, y cree que hay partidas que solo aparecen en las cuentas de 2027 “para poder pedir ayudas”.

Otro punto que no gusta es el incremento de encargos a Sarga para desatascar el Inaga cuando la Cámara de Cuentas “ha pedido lo contrario”.

Especialmente contundente ha sido Jorge Pueyo, de CHA, que ha instado a Biendicho a decir si estaba a favor del trasvase del Ebro… y no ha obtenido respuesta.

El portavoz aragonesista ha pedido “menos improvisación y más trabajo” y ha exigido claridad en el consumo de agua de los centros de datos y el modelo turístico que se pretende construir.

Para Carlos Ros (PSOE) las cuentas consagran la “parálisis” y el “relato victimista” en el que se ha instalado el Gobierno PP-Vox, más preocupado en la “confrontación estéril” con el Gobierno de Pedro Sánchez que en otras cuestiones.

“Ocultan que los macroproyectos de nieve se están pagando al 100% con fondos europeos y se dedican a cortar cintas”, les ha afeado.

Para Biendicho, no obstante, todo esto es fruto de la “venda ciega de la ideología”, ya que el presupuesto “ya no financia las prioridades políticas de la izquierda”.